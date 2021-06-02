Bakan Selçuk en sık sorulan soruları tek tek yanıtladı

Bakan Selçuk, “LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar...” dedi.

Güvenli LGS tanıtım broşürü de yayınlayan Selçuk, 2021 LGS Sınavı’nın nasıl yapılacağı ve kafalara takılan soruları tek tek yanıtladı:

Sınavda değişiklik var mı?

Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak.

Sınav ne zaman ve saat kaçta olacak?

6 Haziran 2021 tarihinde; birinci oturum saat 9.30'da ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak.

Sınav başvurumu nasıl yapacağım?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı, senin bir şey yapmana gerek yok.

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda geleceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-okul sisteminden öğrenebilirsin.

Sınav günü en geç saat kaçta okulumda olmalıyım?

En geç 9.00'da okulunda hazır bulunmalısın.

Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

Hayır, COVID-19 tedbirleri kapsamında veriler okul bahçesine alınmayacak.

Peki, sınav giriş belgemi nasıl alacağım?

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

Sınava katılmak zorunlu mu?

Hayır, sınava katılmak zorunda değilsin.

Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında,15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

Sınava gelirken yanımda ne getirmeli ya da getirmemeliyim?

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.

Rehber öğretmenler sınavda görev alacak mı?

Evet, rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak.

Sınav için bu sene hangi önlemleri aldınız?

-Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacaklar.

-Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.

-Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak.

-İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

Sınavda maske takacak mıyım?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Korona virüs testi pozitif olan öğrenci ve görevliler için ne gibi tedbirler uygulanacak?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin korona virüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.