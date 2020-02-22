Şairlerin hayatını okul koridorundaki karekodlarla öğreniyorlar

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte tasarımından boyasına kadar kendi imkanlarıyla edebiyat sokağı oluşturdu. Edebiyat sokağını daha dikkat çekici hale getirmek isteyen öğrenciler, geliştirdikleri karekod sistemi sayesinde de şair ve yazarların hayatını farklı şekilde öğrenme imkânı sağladı. Sokağa asılan çok sayıda şairin şiirlerinin üst kısmında yer alan karekodları telefonlarıyla okutan öğrenciler, hazırladıkları internet sitesi sayesinde şairlerin hayatına ve eserlerine daha kolay ulaşabiliyor.

‘ÇOCUKLARA OKUMAYI SEVDİREN KORİDORU ÖĞRENCİLER HİÇ BOŞ BIRAKMIYOR’

Edebiyat öğretmeni Beyza Akbaş Çataloğlu, çocuklara edebiyat ve sanat aşkı aşılamak amacıyla bu sokağı oluşturduklarını söyledi. Sokakta Cemal Süreyya, Yunus Emre, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Karacoğlan gibi edebiyat tarihine ışık tutan birçok şairin şiirlerinin yer aldığını belirten Çataloğlu, şöyle konuştu:

"Burada birçok şairimizin şiirlerine değinerek, öğrencilerin teorik bilgiden çok sanatla buluşmalarını istedik. Bu yönde bir çalışma yaptık. Bilgileri barkodlara yükleyerek öğrencilerin dijital ortamda bilgilere kavuşmasını istedik. Edebiyata, şiire ilgi duymalarını arzuladık. Sanatla buluşan öğrenci her zaman vatanına, milletine karşı daha naif, duyarlı oluyor. Bu projeyle meslek lisesine olan yargıyı da kırmak istedik. Tüm öğrenciler değerli, bizim için de bizim öğrencilerimiz çok değerli. Çocuklara okumayı sevdiren koridoru öğrenciler hiç boş bırakmıyor. Türk yazar ve şairlerin hayatlarının yanında dünyaca ünlü şair ve yazarların hayatını öğrenen öğrenciler koridorda olabildiğince çok vakit geçiriyor."

‘BARKOD ÜRETEREK DUVARLARA YAPIŞTIRIYORUZ’

Sokağının hazırlanmasında görev alan 11’inci sınıf öğrencisi Nurullah Atabey ise burayı oluştururken öğretmenlerinden yardım aldıklarını anlattı. Atabey, karekod sistemi hakkında da şu bilgileri verdi:

"Edebiyat sokağı için karekod uygulaması hazırladık. İnternet sitesi üzerinden barkod oluşturuyoruz. Daha sonra linkleri buraya atıyoruz. Şair ve yazarımızın hayatını anlatan linkleri bir çıktıyla alıyoruz sonrasında bir makinemiz var onunla ürettiğimiz barkodları bu duvarlara yapıştırıyoruz. Telefonla okutulunca yazarların hayatını anlatan YouTube linki veya internet sitesine yönlendiriyoruz. Böylelikle barkodu okutan kişilere yazarımızın hayatını daha kolay şekilde anlatıyoruz."