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Pandeminin gözdesi ‘kişisel gelişim’ oldu

#Meb#Kurs#Kişisel Gelişim
Pandeminin gözdesi ‘kişisel gelişim’ oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz düzenlenen kurslar arasında geçen yıl en çok tercih edilenler kişisel gelişim kursları oldu. 

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MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayat boyu öğrenme kurumlarında 72 alanda 2 bin 762’si mesleki, 983’ü ise genel konularla ilgili olmak üzere 3 bin 745 farklı kurs programı düzenleniyor. Geçen yıl vatandaşların en çok tercih ettiği kurs programı, kişisel gelişim ve eğitim oldu. Bu alanı sırasıyla el sanatları teknolojisi ve spor takip etti.

ISLIK DİLİ KURSU BİLE VAR
Pandemi sürecine rağmen geçen yıl kişisel gelişim ve eğitim alanında 28 bin 589 kurs açıldı ve toplamda 474 bin 669 kursiyer bu kurslarla kendi kişisel gelişimine katkı sağladı. Bu yıl ise bugüne kadar en çok kursiyer kaydedilen programlar arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, sosyal uyum ve yaşam, İngilizce, Kur’an-ı Kerim okuma, voleybol, futbol, arıcılık yer aldı. Kişisel gelişim ve eğitim alanındaki kurslar içinde bilindik programlar dışında ıslık dili eğitimi gibi pek çok kişinin ilk kez duyduğu kurslar da yer alıyor. Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen ıslık dili eğitiminde, kursiyerler haberleşme kültürünü korumaya yönelik dersler aldı. Bu kapsamda 2019’dan bu yana 91 erkek ve 56 kadın ıslık dili eğitimi aldı.

63 KİŞİ KÜLTÜR SOLUCANI YETİŞTİRİCİSİ OLDU
Bir başka ilginç program da hayvan yetiştiriciliği kapsamında açılan kültür solucanı yetiştiriciliği oldu. Adana’dan Van’a, pek çok halk eğitim merkezinde bu kursu tamamlayanlardan bir bölümü üretime geçerek aile ekonomisine destek sağladı. Bir bölümü ise sadece bu işi meslek edindi. Aksaray Halk Eğitimi Merkezi’nde 66’sı erkek, 13’ü kadın olmak üzere toplam 79 kursiyer bu kursa katıldı ve katılımcılardan 62’si belge almaya hak kazandı. Vatandaşlar, tamamı ücretsiz olan 3 bin 745 kurs hakkında halk eğitimi merkezlerinden ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Çok çeşitli kurs programları bulunan halk eğitim merkezleri, talep hâlinde vatandaşların istedikleri eğitim programlarını da düzenleyerek yeni kurs açabiliyor.

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#Meb#Kurs#Kişisel Gelişim

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