‘Özür dilerim, sağlık önceliğimiz’

Bakan Selçuk’un Twitter hesabın’dan yaptığı açıklama şöyle:

“Okulların açılma takviminde yaşanan bir günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurdu. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.”