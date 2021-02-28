MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Özür dilerim, sağlık önceliğimiz’
GeriEğitim ‘Özür dilerim, sağlık önceliğimiz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.02.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

‘Özür dilerim, sağlık önceliğimiz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Özür dilerim, sağlık önceliğimiz’
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasında bir günlük erteme için özür dileyerek, “Sağlık önceliğimiz” dedi.

Bakan Selçuk’un Twitter hesabın’dan yaptığı açıklama şöyle:
“Okulların açılma takviminde yaşanan bir günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurdu. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi