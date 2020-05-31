Özel okul öncesi eğitim kurumlar kurallarla açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel okul öncesi eğitim kurumları, 1 Haziran’dan itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başlayabilecek. Bakanlık, açılacak kurumlarda çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için hijyen ile ilgili uyulması gereken kuralları belirleyerek paylaştı. Öğrencilere yönelik alınması gereken tedbirler, veliler ve personelin alması gereken önlemler, çalışma ortamları, güvenlik noktaları, okula girişler, servis araçları, yemekhane, kantin, su sebilleri gibi pek çok alanda uyulması gereken kurallar ayrı ayrı ele alındı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!

Okullarda her alanda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Sosyal mesafe öğrencilere oyunlarla öğretilecek ve konuyla ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar işaretlenecek. Kullanılacak mekanlar doğal yöntemle, 40 dakikada bir havalandırılacak. Sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacak. Veliler zorunlu olmadıkça okula giremeyecek, çocuklarını bırakıp ve alırken sosyal mesafeye göre bina girişinde belirleyici işaretlere uyacak.

GRUPLAR ARASI GEÇİŞE İZİN YOK

Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı sayısı artırılacak, öğrencilerin uyku saatlerinde kampet ya da yataklarının arasında en az 1.5 metre mesafe bırakılacak. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olacak, gruplar arası geçişe izin verilmeyecek. Gruplardan sorumlu personelin de diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacak. Eller ile kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak. Faaliyetlerde kullanılan oyuncaklar ve diğer araç gereçler sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleriyle temizlenecek.

PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak ve maskelerini düzenli aralıklarla yenileyecek. Okula girerken personelin ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafetler farklı olacak. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenecek.

SERVİSLER GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLİK

Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılacak, taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanacak. Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilecek.

ÇATAL, BIÇAKLAR TEK KULLANIMLIK

Yemekhane görevlileri de yine hijyen kurallarına en üst düzeyde uyacak. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada en az 1 metre mesafe ile oturacak. Tek kullanımlık çatal, bıçak malzemeleri kullanılacak.

HASTA ÇOCUKLARA OKUL YASAĞI

Bu süreçte grip ve benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecek. Öğrenciler okula geldiklerinde kıyafetleri değiştirilecek ve elleri dezenfekte edilecek. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.