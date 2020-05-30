Özel kreş ve gündüz bakımevleri açılıyor... MEB uyulacak standartları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre; 1 Haziran'da özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri kapılarını maske, mesafe ve temizlik kurallarını gözeterek açabilecek. Bu kurumların bağlı olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulöncesi kurumlarında bulunması ve uygulanması gereken kriterleri de açıkladı.

Diğer taraftan, kapılarını açacak özel okulöncesi kurumlarının sadece yüzde 20’sinin hazırlıklarını tamamlayabildiğini söyleyen Türkiye Okul Öncesi Platformu Başkanı Ayşe Işıl Gel, “Çoğu kurum, 15 Haziran olarak daha önce belirlenmiş açılış tarihini 1 Haziran olarak öğrenince hazırlıksız yakalandı. Belirlenen standartlar ise açıklamadan sonra geldi. Şimdi tüm kurumlarda hazırlık telaşı sürüyor ama pek çok kurumda sağlık, mutfak, temizlik malzemesi siparişleri bile yeni verildi” dedi.

Gel, belirlenen kriterlere göre öğrenci sayılarındaki azalmanın özel okulöncesi kurumları ekonomik olarak zorlayacağının da altını çizdi.

‘BEN OKULUMU AÇMIYORUM’

Aynı zamanda Özel Karınca Anaokulu Kurucu Müdürü olan Türkiye Okul Öncesi Platformu Başkanı Ayşe Işıl Gel, araya giren bayram tatilleri nedeniyle hazırlıkları tamamlayamayacağı için velilere okulunu açamadığını bildirdiğini ifade ederek, “16 Mart’tan beri kapalı olan özel anaokulu, özel kreş ve gündüz bakımevleri kapılarını açar açmaz hizmete başlayabilir gibi bir algı var. Oysa, ‘yeni normal’ için hazırlık sürecine, dezenfektan, önlük, ateşölçer gibi sağlık malzemesi alışverişine ve tadilata ihtiyacımız var. Bu nedenle pek çok kurum yarın kapılarını açamayacak” diye konuştu.

AÇSHB ile MEB’in belirlediği sağlık ve hijyen standartlarını doğru bulduklarını söyleyen Gel, “Denetimlerin çok iyi olması gerekiyor. Örneğin klimalar kullanılmasın, kullanılması zorunlu durumlarda dezenfekte edilsin deniyor, bunun denetlenmesi gerekiyor. El dezenfektanları kullanılması şartı aranıyor ama kimyasal bir ürün olan dezenfektanların çocuk sağlığı için hangi marka ya da içerikte olması gerektiğinin de belirtilmesi gerekiyor” dedi.

ÖĞRENCİ AZALIRSA FİYATLAR ARTAR

Salgında oluşabilecek ikinci, üçüncü dalganın tetikleyicisi olmak istemediklerini vurgulayan Gel, hazırlıklarını tamamlayabilen yüzde 20 civarındaki özel okulöncesi kurumun 1 Haziran'da kapılarını açabileceğini, diğer yüzde 20’sinin hazırlıklarını birkaç haftada tamamladıktan sonra açılabileceğini söyledi. Hazırlıklarını tamamlayamayanlar ile yaz aylarında ekonomik olarak zorlanacağını düşünen özel okulöncesi kurumlarının yüzde 60’ınınsa açılış tarihini eylül ayına bıraktığını belirten Ayşe Işıl Gel, şöyle konuştu:

“Özel okulöncesi kurumlarında, yeni sosyal mesafe standartlarına göre öğrenci sayısında azaltmaya gidilmesi gerekecek. Bu durum da ister istemez fiyatlara yansıyacak. Çünkü kaliteyi korumak için fiyatları artırma yoluna gidilmesi tek çare olacak.”

‘1 HAZİRAN SÜRPRİZ OLDU’

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği (OKEVED) Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz ise özel kreş, gündüz bakımevleri ve anaokullarının bu pazartesi günü açılacağını öğrenmenin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Dezenfektan, temizlik ve personel ile öğretmenlerin bir kısmının şehir dışında olması gibi konuları bir günde çözmek mümkün değil. Okulöncesi kurumlar hazır değil. Sınıf, oyuncak, eşya, bahçe dezenfektanı ve gerekli temizlikler, bakımlar, tadilatlar şart. Bu en az bir hafta alır. Ayrıca maske, dezenfektan, önlük gibi siparişlerin verilmesi de 15 Haziran tarihine göre planlanmıştı. Veliler ise kaygılı, zaten yaz aylarında maliyeti karşılamak üzere yüzde 30-40 kapasiteyle çalışan özel okulöncesi eğitim kurumları ailelerdeki yüksek kaygı nedeniyle yüzde 10 kapasiteyle çalışacak gibi görünüyor. Bu nedenle kurumların kapanma kararlarındaki artış dikkati çekiyor.”

MEB STANDARTLARI AÇIKLADI

MEB'in 1 Haziran'da açılacak özel anaokullarıyla ilgili açıkladığı standartlar şöyle:

- Sosyal mesafe kuralı her alanda gözetilecek

- Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanları yeterli sayıda bulundurulacak

- Kurumlarda şüpheli vaka tanımı olan personel ya da öğrencinin nakil öncesi tutulacağı izole bir oda bulundurulacak

- Ortamlar periyodik olarak dezenfekte edilecek

- Sınıflardaki öğrenci sayısı kontenjanın yarısı kadar olacak

- Uyku saatinde yataklar arasında 1.5 metre mesafe kuralı uygulanacak

- Bir gruptan sorumlu personel başka gruplarla temas etmeyecek

- Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılacak

- Oyuncaklar ve malzemeler dezenfekte edilecek, mutfak malzemeleri su ve deterjanla dezenfekte edilecek

- Her odanın temizlik bezi ayrı olacak

- Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkabilecek

- Veli toplantıları ve organizasyonlar olmayacak, veliler sosyal mesafe kuralına uyarak çocuklarını kuruma bırakıp alabilecek

- Personelin kurum içinde ve dışında giydiği kıyafetler ayrı olacak, personel mesai saatlerinde dışarı çıkamayacak

Sınıf ve bekleme alanlarında sosyal mesafe kuralı gözetilecek

- Servis araçlarında sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözetilecek, dezenfektan kullanılacak

- Yemekhanelerde sandalyeler arasında mesafe kuralı uygulanacak

- Öğrencilerin kurum içinde ve dışında giydikleri kıyafetler ayrı olacak, çocukların eşyaları özelleştirilecek, kuruma giriş-çıkışta ve gün içinde ateşölçerle ateşleri kontrol edilecek

- Aileler hasta çocuklarını okula getiremeyecek