Özel eğitimde ikişer gün yüz yüze

Öğrenciler pazartesi-salı ve perşembe-cuma günleri iki grup halinde okullarına gidecek. Dersler 30 dakika olacak. Çocuklar en geç 12.30’da okuldan ayrılmış olacak. Okullarda öğle yemeği verilmeyecek. Eğitime ara verilen çarşamba günleri okullar dezenfekte edilecek. Velilerin alınmayacağı okul servis araçlarında, öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek.

VELİLER İÇİN ÖZEL BÖLÜM

Öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temas etmeyecekleri bir bölüm oluşturulacak. Velilerin maske takmaları da zorunlu olacak.