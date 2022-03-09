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ÖSYM’den COVID pozitif açıklaması

#COVID-19#ÖSYM#Karekod
ÖSYM’den COVID pozitif açıklaması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, HES kodu uygulamasının kalkmasının ardından kurum tarafından düzenlenen sınavlara katılacak adaylardan sınav günü COVID-19 pozitif durumlarının devam etmesi durumunda karekodlu laboratuvar sonuç raporu ibraz etmeleri istendi.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde Başkanlığımızca yapılan sınavlarda, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ‘COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler’ doğrultusunda gerekli önlemler alınmış ve adayların HES Kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavlar uygulanmıştır.

COVID - 19 salgını süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 02 Mart 2022’de yapılan açıklamalar ile İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak 04 Mart’ta yayınlamış olduğu genelge gereğince HES kodu uygulamasına son verildiğinden, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sınavlara yapılacak başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınamıyor.

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Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda sınav günü COVID-19 Pozitif durumu devam eden adayların; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri COVID-19 Pozitif durumlarını bildirir karekodlu  laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekiyor. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece COVID-19 Pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacak.

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#COVID-19#ÖSYM#Karekod

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