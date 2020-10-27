‘Online okul’da 200 milyon ders verildi

‘Herkese, her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim’ misyonuyla sosyal fayda yaratmak için çalışan Khan Academy’nin eğitim içeriği 300 kişiye ulaşan bir akademik kadro tarafından hazırlanıyor. Khan Academy’nin Türkiye’deki faaliyetleri 2012’den beri STFA Eğitim Vakfı tarafından destekleniyor. Türkçe eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesine destek olmayı amaçlayan 600’den fazla gönüllünün de katkılarıyla hazırlanan 10 bine yakın ders videosu ve 100 bin etkileşimli alıştırmayla dünyanın sayılı dijital içerik kütüphanelerinden biri Türkçe olarak kullanıcılarla buluşuyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE 70 MİLYON DERS

Küresel salgın sebebiyle dünyadaki öğrenci nüfusunun yüzde 90’ına karşılık gelen 1.6 milyar öğrencinin fiziksel olarak okuldan uzak kaldı. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan Khan Academy, ilkokuldan üniversite seviyesine uzanan bir yelpazede, matematikten sanata, finanstan sağlığa birçok farklı konuda bireyin seviyesini tespit ederek kendine en uygun içeriklere yönlendirebilen yapay zekaya sahip bir platformla kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği protokolü çerçevesinde EBA’nın faaliyete geçtiği günden beri önemli bir içerik ortağı olan Khan Academy’nin dersleri, EBA üzerinden tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuluyor. Pandemi döneminde Khan Academy ülkemizde 70 milyon ders vererek hem uzaktan eğitim, hem yüz yüze eğitim, hem de hibrit eğitim modelinde örgün eğitimi destekleyen en önemli kaynak oldu. Dijital kütüphanesiyle öğrenciler için bir eğitim kaynağı olmanın yanı sıra, gelişmiş öğretmen ve veli paneli sayesinde Khan Academy’den öğrenmek ya da öğretmek isteyen, ya da çocuğunun gelişimini takip etmek isteyen herkes faydalanabiliyor. Dünya genelinde 3 milyondan fazla öğretmen derslerinde Khan Academy’yi kullanıyor. Khan Academy, teknoloji destekli fakat insan odaklı bir eğitim yaklaşımının yaygınlaşmasına ve eğitime fırsat eşitliğinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

‘MEB’İN YÖNETTİĞİ SÜRECE KATKI SUNMAYA ÇALIŞTIK’

Khan Academy Türkçe Direktörü ve STFA Eğitim Vakfı Genel Müdürü Alp Köksal, “Pandemi döneminde tüm gözlerin eğitim teknolojilerine çevrildiği bir dönemde, Khan Academy olarak sunduğumuz ücretsiz eğitim platformuyla tüm öğrenci, öğretmen ve velilere destek olmaya, Türkiye’de verdiğimiz 70 milyon dersle MEB’in yönettiği sürece elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Eğitim zamandan ve mekandan bağımsız; veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşürken, pandemi bu büyük değişimi çok daha görünür kıldı. Bu dönemde yaşanan olumsuzluklar bir yana dünyamız için bir olumlu çıktının öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını sahiplenmeleri olduğuna inanıyoruz. Amacımız Khan Academy ile öğrenen bireylerin kendi öğrenme sürecini yönetebilen kişilere dönüşmeleri. Böylelikle hem tam öğrenme hem de hayat boyu öğrenme kavramlarını içselleştirebilir; her yerde, her daim öğrenmeye ve gelişmeye devam ederek hızla değişen bir dünyada çok daha başarılı bireyler olabilirler” dedi.