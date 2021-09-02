Okulda ilk gün

Derslerin maske ve masefayle başladığı yeni dönemde teneffüsler açık havada geçti, oyunlar okul bahçelerinde oynandı. Velilerin ve öğrencilerin uyum haftası heyecanına İstanbul İcadiye İlkokulu, Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu ve Bahçeşehir Koleji Çamlıca kampüsünde tanık olduk.



Emre Akpınar (Anaokulu öğrencisi velisi): Pandemide birçok çocuk kreşe gidemedi. Benim oğlumun ilk okul deneyimi. Okul başlamadan önce oldukça hevesli ve heyecanlıydı ancak bugün heyecan yerini ufak bir korkuya bıraktı. Zamanla alışacaktır, onu motive etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Güven Soylu (İlkokul öğrencisi velisi): Çok heyecanlıyız, oğlum anaokulunu da burada okumuştu ve okula dönmek için hevesliydi. İlk gün olduğu için veliler de mecburen içeriye girdiler, kimi veli ailecek gelmiş. Elbette hepimiz bu heyecana ortak olmak istiyoruz ama kalabalığı azaltmak lazım.

Duygu Avşar (İlkokul öğrencisi velisi): Pandemi nedeniyle biraz tedirgin kayıt yaptırdık açıkçası. Ancak çocuklarımızın hem ruh sağlığı hem de eğitimi için okuldan başka seçeneğimiz yok. Umarım okullar için belirlenen hijyen kuralları olduğu gibi uygulanır.

Semanur Yaman (İlkokul öğrencisi velisi): Hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Oğlumun günlerdir içi içine sığmıyor. Temennimiz önlemlerin alınması.



OKUL DAHA GÜZEL

Kuzey Aydın (1’inci sınıf öğrencisi): Ben anaokuluna da başlamıştım o zaman daha küçüktüm ve hastalık yüzünden okula sürekli gelemedim. O zamanlar dersler hep oyunlarla geçiyordu, şimdi biraz farklı olacak galiba. Evde güzel zaman geçiriyordum, mesela bazen kuzenlerimle dışarı çıkıp dondurma yiyordum ama okul dondurmadan daha güzel ve önemli bence.

Asmin Alkan (1’inci sınıf öğrencisi): Okulda olduğum için çok mutluyum. Tatilde güzel zaman geçirdim ama okulda olmak, yeni arkadaşlarımın olması çok eğlenceli olacak.

Aziz Ali Işıl: (1’inci sınıf öğrencisi): İlk gittiğim anaokulunda bir sürü arkadaşım olmuştu, oyunlar oynadım, birlikte yemek yiyorduk ve çok mutlu oluyordum. Şimdi de yeni arkadaşlarımla bunları yapacağım için çok mutluyum, umarım okuldan hiç uzak kalmayız.

KAYGILARI NORMAL

1.5 yıllık aranın ardından öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş “Öğrenciler okula dünden beri koşa koşa geliyor. Bu yıl elbette diğer yıllara göre zor. Çocuklar çok uzun süre aileleriyle evlerde kaldılar. Birdenbire ev gibi güvenli ortamdan okul gibi sosyal bir ortama geçmek bazı çocuklarda kaygı yaratabiliyor, bu anlaşılabilir bir durum. Eğitimciler ve aileler olarak görevimiz çocukları güvende hissettirmek” dedi.