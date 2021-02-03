Okul ile sektör işbirlikleri geleceğin anahtarı olacak

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu. Özer ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında açılan mikromekanik alanını gezdi. Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'da okul ve sektör arasında kurulan işbirliklerinin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirtti. Mikromekanik dalının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Özer şöyle konuştu:

"Okul ile sektör arasında kurulan işbirliklerini çok önemsiyoruz. Bu konuda Bursa'da da örnek işbirlikleri görüyoruz. Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim verilecek. Mikromekanik mesleğini seçen öğrenciler beceri eğitimlerini TÜSAD üyesi işletmelerde yapacak. Öğrenciler öğrenimleri süresince dernek tarafından burs, sosyal ve kültürel katkılarla desteklenecek ve mezuniyetlerinden sonra da bu işletmelerde istihdam edilecek. Biz de tüm bu süreçler içinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okulumuz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu dalda öğrenim görecek öğrencilerimiz ülkemizin gelecek vizyonunun temelini teşkil eden yerli ve milli sanayi için anahtar konumda olacak."

TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar da Türkiye'de uzun yıllardır bu alanda eğitim verilmesi için oluşan beklentinin karşılığını bulmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Özer, ziyarete katılan sektör temsilcilerine kendisinin yazdığı ‘Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye’nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı’ adlı kitabını hediye etti.