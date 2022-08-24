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Okul için alışveriş heyecanı! Çantalar kaça doluyor, hesapladık

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#Okul#Öğrenci#Çanta
Okul için alışveriş heyecanı Çantalar kaça doluyor, hesapladık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

İlk zilin çalmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. Renk renk okul malzemeleriyle dolup taşan marketlerde, kırtasiyelerde ve internet sitelerinde her bütçeye uygun okul malzemesi bulmak mümkün. Bir öğrencinin okul çantası kaça doluyor, tavan ve taban fiyatlarını araştırdık.

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre bu yıl okullar, 12 Eylül’de açılacak. Ancak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri “uyum haftası” nedeniyle bir hafta önce başlayacak. Zaman daralırken okula dönüş hazırlıkları başladı.

Marketler, kırtasiyeler ve internet sitelerinde “okula hazırlık” temasıyla çantadan kaleme, defterden boyalara kadar tüm okul malzemeleri öne çıkmaya başladı. Kırtasiyeciler tüm ürünlerin zamlandığını ancak en büyük fiyat artışının yüzde 100 ile boyalarda olduğunu söylüyor.

Okul için alışveriş heyecanı Çantalar kaça doluyor, hesapladık

EN PAHALI ÇANTA EN KÜÇÜĞÜN

Ara sınıfa gidecek öğrenciler önceki yıldan kalan ve eskimemiş olan çanta, kalem kutusu, müzik aleti gibi bazı malzemeleri kullanmaya devam edebilecek. Bu da ara sınıf velilerini bir ölçüde rahatlatıyor. Ancak yeni bir kademeye başlamak demek yeni okul malzemeleri demek. Öğretim kademelerine ayrı ayrı bakıldığında en pahalı çanta, en küçük öğrencilerin. Okul öncesi eğitime başlayacak bir öğrencinin çantasında oyun hamuru, parmak boya, mumboya, boya önlüğü, karton gibi daha üst kademelerin çantasında bulunmayan malzemeler var.

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SINIF BÜYÜDÜKÇE LİSTE KISALIYOR

Lise kademesinde ihtiyaç listesi defter, silgi ve kalemden ibaret oluyor. Yani eğitim kademesi arttıkça ihtiyaç azalıyor. Öğrencilerin çantasına girecek kırtasiye malzemelerinin fiyatları nereden alındığına ve kalitesine göre de değişiyor. Kırtasiyelerde, marketlerde ve internet sitelerinde satılan ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatlarını araştırdık.

Okul için alışveriş heyecanı Çantalar kaça doluyor, hesapladık

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#Okul#Öğrenci#Çanta

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