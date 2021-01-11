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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.01.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

‘Öğretmenler çok yoruldu’

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‘Öğretmenler çok yoruldu’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimde öğretmenlerin daha çok yorulduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz.”

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