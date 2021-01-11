‘Öğretmenler çok yoruldu’

Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz.”