Öğrenciler okula döndü

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Öğrenciler maske takmaya özen gösterdi. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi. Okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere okul idarecileri tarafından salgın tedbirleri anlatıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binaları girişinde kurulan platformlarda ellerini dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

BUGÜNÜ HEYECANLA BEKLEDİM

Öğrencilerden Doğa Tanagöz, en son geçen yılın mart ayında okula gittiğini aktararak, "Geçen yıl başka bir kentte yaşıyorduk. Bu okula ilk kez geliyorum. Çok uzun süredir okullardan uzağız ama garip bir duygu değil normal geldi bana. Okulların açılacağını ilk duyduğumda inanmamıştım 'yine açılmaz' diye düşündüm ama burada olduğum için mutluyum." dedi. Ömer Kaan Çelik ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Neredeyse 2 yıl oldu ama bana daha uzun gibi geldi. Bu süreçte kardeşim okula gidiyordu ama ben de gitmek istiyordum. O yüzden bugünü heyecanla bekledim" dedi.

BAZI OKULLAR AÇILMADI

6 Haziran Pazar günü yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle bazı okullarda eğitim öğretim başlamadı. Muhtarlık seçimi için oy kullanılan okulların temizlik ve dezenfekte işlemlerinin ardından bir gün gecikmeyle açılması bekleniyor.