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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.04.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

MSÜ cevap anahtarı yayınlandı

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MSÜ cevap anahtarı yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Nisan’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sınavı cevap anahtarı yayınladı.

2021-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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