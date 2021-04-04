MSÜ cevap anahtarı yayınlandı

2021-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.



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