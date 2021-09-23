'Mesleki eğitimde yürüyecek çok yolumuz var'

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“Yaklaşık 13 bin mesleki eğitim öğrencisinin olduğu bir sistem içerisinde 3 bin öğrenci İstanbul’da bulunuyor ve İstanbul’un yükünü İstanbul Sanayi Odası’na verdik. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Sadece mesleki eğitimin niteliğinin arttırılabilmesi değil ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan genç işsizliği azaltmak için yürüttüğümüz mesleki eğitim çalışmalarını nihayetlendirdik. 1999’daki katsayı uygulaması akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki liseleri tercih etmemesine yol açtı. Özellikle son 3 yılda iş gücü piyasasıyla çok daha sistematik bir işbirliği modeli ortaya kondu. Daha önce iş verenlerden sadece bir okul binası yaptırması istenirken yeni işbirliğinde tüm sürece dahil etmek istedik.

ZORUNDAYIZ

İlk günden beri söylediğim gibi, okullar ilk açılan ve son kapanan yerler olmak zorundadır. Hayatı normalleştireceksek, eğitimi normalleştirmek zorundayız.”