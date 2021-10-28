Mesleki eğitim için bir araya geldiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özer'in Millî Eğitim Bakanlığı görevinin ülke ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi. Bakan Varank'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Özer, konuğuna teşekkür etti.
Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi
İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!
Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü