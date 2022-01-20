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Meslek lisesinde kız gücü

#Meslek Lisesi#Kızlar#Eğitim
Meslek lisesinde kız gücü

Tesisatçı, tamirci, kaynakçı, inşaatçı, marangoz yetiştirilen meslek liselerinde kız öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. ‘Erkek işi’ algısını yıkmak için meydan okuyan liseli kızlar, “Neden yapamayalım” diyor...

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Mesleki ve teknik lise denilince akla ilk gelen erkek öğrenciler oluyor. Bunun nedeni ise tesisat tamirciliği, kaynakçılık, marangozluk gibi alanların ‘erkek işi’ olarak görülmesi. Oysa son yıllarda mesleki ve teknik liselerde kız öğrenci sayısı giderek artıyor.

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Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1514 kişilik mevcudunun yüzde 40’ı kız öğrencilerden oluşuyor. İnşaat Teknolojisi’nin tüm alt dallarında eğitim veren okulun, diğer alanları ise Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme ile Harita Tapu Kadastro. Okulun her alanında yerini alan kız öğrenciler ise önlüklerini giyip kaynak yapma, boru kesme, klima üretme ve tamir etme gibi birçok işin altından başarıyla kalkıyor. ‘Meslek liselerinde biz de varız’ diyen öğrenciler, şöyle konuşuyor:

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Meslek lisesinde kız gücü

BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİ

Nisa Nisan (Harita-Tapu-Kadastro Alanı 10’uncu sınıf öğrencisi): Sınıfımda 10 erkek 8 kız öğrenci var. Benim bir erkek kuzenim var, o da harita kadastro okudu. İşin detaylarını ve zorluklarını biliyor doğal olarak. Örneğin sürekli arazilerde ölçüm yapıyoruz. Bu alanda eğitim almak istediğimi duyunca çok şaşırdı. ‘Yapabileceğinden emin misin?’ diye sordu. ‘Ölçüm de yapabilirim, neden yapamayacakmışım’ dedim. Bu okula ve bu bölüme gelmeye ortaokulda karar vermiştim, bilinçli bir tercihti yani. Lise bittiğinde yine bu alanda yüksek öğrenip görüp bu işi yapmak istiyorum. Alanda, sahada olup yapamazsın dedikleri işleri yapabildiğimizi göstermek istiyorum. Hangi okula gidiyorsun diye sorduklarında verdiğim cevaba şaşıranlar oluyor. Genelde erkeklerin okuduğu bölümlerde kız öğrenciler gördüğümde çok mutlu oluyorum. Erkeğin yaptığı işi neden kız yapamasın ki? İstesek daha iyisini bile yapabiliriz.”

Meslek lisesinde kız gücü

TAMİR İŞLERİ BENDEN SORULUR

Derya Öner (Yapı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı 12’nci sınıf öğrencisi): Okuduğum alanı ilk söylediğimde şaşkınlıkla karşılıyorlar ve dalga geçip geçmediğimi soruyorlar. Aslında kafamda meslek lisesine gitmek ve ‘klimacı’ olmak yoktu, bilinçli bir tercih diyemem ama şu an iyi ki gelmişim diyorum. Yapamazsın, edemezsin diye düşünülen işleri gayet iyi yapabildiğimi gördüm. Bir klimanın tüm parçalarını söküp, takıp, birleştirebiliyorum. Evde kombi bozulsa ustası zaten benim açar tamir ederim. 

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Meslek lisesinde kız gücü

ÖĞRETMEN ‘BEYLER’ DİYORDU

Şevval Güzel (Ahşap Yapı Sistemleri 11’inci sınıf öğrencisi): Kuzenimin tavsiyesiyle meslek lisesine geldim, alan seçerken de bana en uygun olanın Ahşap Yapı Malzemeleri olduğuna karar verdim. Okulumuzda bu alandaki tek kız öğrenci benim. Öğretmenimiz başlarda derste ‘Beyler kalkın’ ‘Beyler şunu şöyle yapın’ gibi cümleler kuruyordu. Artık varlığıma alıştılar. Bazen ‘ağır’ işleri bana yaptırmak istemiyorlar, ‘Biz halledelim yorulma’ diyorlar ama erkeklerin yapamayacağımı düşündükleri ağır işler olduğunda ben daha fazla yapmak istiyorum ve yapıyorum. Ağır işin altından kızların da kalkabildiğini hem kendime hem onlara artık kanıtlamış oldum.

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Meslek lisesinde kız gücü

‘TESİSATÇIYIM’ DEDİĞİMDE ŞAŞIRIYORLAR

Hilal Yeşil (Yapı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı 12’nci sınıf öğrencisi): Ben tesisatçıyım dediğim zaman gülenler oluyor, şaka yapıyorum sanıyorlar ama ben aldırmıyorum. Bu mesleği öğrenmenin bana her zaman faydası olacağını düşünüyorum. Mesela ileride evim olacak, tesisat işlerini kendim yapabileceğim. Şu an eve usta çağırmamıza da gerek yok çünkü ben hallederim, böylece aileme de katkı sağlamış olurum. İleride belki başka bir meslek sahibi olmak isterim ama birçok insanın yapamayacağımı düşündüğü bir şeyi öğreniyor ve uyguluyor olmak çok güzel bir duygu. 

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#Meslek Lisesi#Kızlar#Eğitim

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