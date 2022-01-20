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Uzmanlardan tatilde Omikron rehberi

#Yarıyıl Tatili#Omikron#Koronavirüs
Uzmanlardan tatilde Omikron rehberi

Omikron’la birlikte vaka sayıları arttı, yaklaşan yarıyıl tatili öncesi velilere ve öğrencilere Bilim Kurulu üyelerinden çok kritik öneriler geldi. Prof. Dr. Sema Turan, Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Alper Şener, tatilin zehir olmaması için nelere dikkat edilmesi, nelerin yapılmaması gerektiğini Hürriyet’e 10 maddede sıraladı...

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ŞEHİRLERARASI SEYAHATE DİKKAT 

Okulların tatil olmasıyla beraber bir insan hareketliliği başlayabilir. Şehirlerarası tatil amaçlı seyahatler, memleket ziyaretleri ya da aileiçi bir araya gelmeler artacak. Zorunlu değilse seyahat etmeyin. Çünkü hem seyahat esnasında kullanılacak toplu ulaşım araçlarında hem de kalınacak yerdeki bir arada bulunma koşulları hastalığın bulaşma riskini arttırır.

EV GEZMELERİ TEHLİKELİ

Özellikle aile büyüklerine yapılacak ziyaretler, yaşı büyük bireyleri tehlikeye atmak anlamına gelir. Sadece şehirlerarası değil şehir içi ev ziyaretleri de virüsün yayılması için ortam yaratır. Bu da enfeksiyonun yayılması anlamına gelir.

Uzmanlardan tatilde Omikron rehberi

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KAPALI ALANLARDAN UZAK DURUN

Çocukların kapalı ve kalabalık mekânlarda bulunmasını önermiyoruz. Özellikle soğuk havaları yaşadığımız bu günlerde aileler genelde alışveriş merkezleri, restoranlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tür kalabalık mekânlar, bulaş açısından çok tehlikeli.

Uzmanlardan tatilde Omikron rehberi

MASKE EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ

Pandeminin başından bu yana koronavirüsün şimdiye kadar karşımıza çıkan tüm varyantlarına karşı elimizde olan en etkili silahlardan biri maske. Kapalı ya da açık alan fark etmeksizin maskeleri hem çocuklarımız hem de kendimiz için yaşamın bir parçası haline getirmeliyiz. Doğru maske ve doğru kullanım bu hastalığa yakalanmama konusunda büyük bir kalkan oluşturuyor.

AÇIK HAVADA ‘BİR ŞEY OLMAZ’ DEMEYİN

Özellikle çocuk yaşlardaki öğrencilerin velileri bu dönemlerde daha çok dikkat etmeli. Kişisel hijyen ve önlemler sadece kapalı ortamlarda değil açık havada da önemli. Çocuklar dışarıdaki birtakım ürünlere temas ettiklerinde virüsü taşıma ihtimalleri var. Eve geldiklerinde el hijyenine, yüz yıkamaya dikkat etmeliler.

ARKADAŞ ZİYARETİNİ AZALTIN

İki haftalık arada arkadaşlarıyla görüşmek isteyen çocuklar olacaktır. Belirtisiz atlatan vakaların sayısına baktığımızda pozitif olduğunu fark etmeyen kişilerin de önemli bir bulaş kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden veliler çocuklarının arkadaş ziyaretleri konusunda da çok dikkatli olmalı. Arkadaş görüşmelerini azaltmayı, hatta yapmamayı öneriyoruz.

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ÇOCUKLARIN YAYMA POTANSİYELİ YÜKSEK

Aşısız çocukların virüsü alıp yayma potansiyelleri daha yüksek olduğu için dikkat edilmeli. Özellikle aşısı olmayan çocukların risk grubundaki bireylerle temasından kaçınmak, vaka sayısının artmasının önüne geçmek açısından akıllıca olacaktır.

HİJYENİ ASLA UNUTMAYIN 

Tüm aileler hem kendileri hem de çocukları için standart hijyen önlemlerine uymaya özen göstermeli. Eller su ve sabunla sık sık yıkanmalı veya en az yüzde 60 oranında alkol içeren dezenfektan kullanılmalı. Ebeveynler yanlarında her zaman bir el dezenfektanı, kullan at veya dezenfektanlı ıslak mendil taşımalı.

SOSYAL MESAFE HAYATİ

Açık havada ve kalabalık olmayan ortamlarda bulaş riski daha az olsa da hiç akıldan çıkarılmaması ve dikkat edilmesi gereken bir başka husus sosyal mesafe. Çocukların bir arada olduğu ve sosyalleştikleri yerlerde sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlamak hayati önem taşıyor.

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EN UFAK BELİRTİDE TEMASI KESİN

Özellikle çocuklarda belirtisiz vakalarla daha çok karşılaşılıyor ancak bu, virüsün taşınmadığı anlamına gelmiyor. Veliler COVID-19’un bilinen herhangi bir işaretiyle karşılaştığında çocuklarının dışarıyla temasını derhal kesmeli.

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#Yarıyıl Tatili#Omikron#Koronavirüs

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