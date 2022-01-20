Son dakika... İstanbul'a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (G. Antep ve Kilis hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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İSTANBUL'A YENİ KAR UYARISI

İstanbul cuma günü yeni bir yağış sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı 4 gün devam edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA -6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

EDİRNE -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası hafif kar yağışlı

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KOCAELİ -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -10°C, 2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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ADANA 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -11°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA -9°C, 1°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları ile sinop çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU -7°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat ile bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -14°C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TOKAT -6°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİNGÖL -10°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -15°C, -7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -10°C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, -5°C

Çok bulutlu, güney kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (G. Antep, Kilis hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP -6°C, -1°C

Çok bulutlu

MARDİN -5°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİİRT -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.