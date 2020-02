Meslek lisesi öğretmenlerine ‘Tasarım Odaklı Düşün’ eğitimi

Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamındaki ‘Educating Designerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinking Tool for Educators (DT4VET)’ projesi 2021’in sonuna kadar sürecek. Türkiye, Finlandiya, İtalya ve Almanya'dan yedi kurumun ortaklığıyla gerçekleştirilecek projeyle meslek liselerinde eğitim veren eğitimcilere TOD kavramını öğretmek hedefleniyor.DT4VET projesi kapsamında tasarım odaklı düşünme eğitiminde kullanılan mevcut yöntemleri, modelleri, araçları analiz eden ‘Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri: Yeniden Düşünmek’ yayını ile Avrupa ülkelerindeki meslek liselerindeki eğitimcilerinin ihtiyaç analizini yapan ‘Meslek eğitiminin neye ihtiyacı var?’ yayını çıkarılacak. Ayrıca, kullanıcının problem çözme becerileri kazanabileceği kullanıcı dostu bir tasarım odaklı düşünme çalışma seti olan ‘DT4VET Çalışma Seti’ ve DT4VET web sitesinde, School Gateway: Teachers Academy ile ODTÜ Bilgeİş'de yer alacak olan çevrimiçi ve açık erişimli ‘DT4VET çevrimiçi eğitim modülü’ hazırlanacak.

‘TÜRKİYE’DEN 4 KURULUŞ KATILDI’

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsündeki Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) binasında gerçekleştirilen projenin açılış toplantısında, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Projeye Türkiye'den dört kuruluşun katıldığını anlatan Çolakoğlu, "Projemiz yedi ortaklı çok güçlü bir proje. Büyük bütçeli ve uzun süreli projelere göre bu tür kısa süreli ve çok ortaklı projelerin çıktıları kapasite geliştirmeye etkileri çok daha fazla" dedi.