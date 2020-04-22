Meslek liselerinin son üretimi... O varsa nefes almak daha güvenli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde üretilen ürünlerin çeşitliliğini artırıyor. Meslek liseleri pandemi sürecinde dezenfektanda maskeye pek çok ihtiyaç maddesini başarıyla üretiyor. Bu eğitim kurumları bununla da kalmayıp geçtiğimiz günlerde cerrahi ve N95 standardında maske makinesi ile solunum cihazı üretmeyi de başardı. Bir müjdeli haber de İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden geldi. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri tarafından 'Ultraviyole-C (UVC) Hava Sterilizasyon Cihazı' üretildi. Geliştirilen cihaz, okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi toplu halde insanların bulunduğu kapalı ortamlarda kullanılıyor. Cihaz, içerisinde bulunan iki adet fan, karbon filtre ve UVC ampuller aracılığıyla sürekli hava sirkülasyonu yaparak havayı temizliyor. Üretilen prototip 2x30 Watt UVC ampul kullanarak saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor. Daha farklı güçlerde ampuller kullanılarak, daha büyük mekânlarda hava sterilizasyonu yapılabilmesi de mümkün olabiliyor. Böylece yeni üretilen cihazın kullanıldığı ortamlarda nefes almak sağlık açısından daha güvenli hale geliyor.

'KAPASİTEYİ ARTTIRACAĞIZ'

Bu yeni gelişmeleri değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi bu süreçte meslek liselerimizin üretim kapasitesini harekete geçirdik. Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde 9 milyon cerrahi/tıbbi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay’da da meslek liselerinde 4 AR-GE merkezi kurduk ve ilk adım olarak üç ürünün üretilmesine odaklandık: Cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi. İstanbul’da cerrahi maske makinesini ve solunum cihazını ürettik ve böylece maske üretiminde otomasyona geçtik. Hatay’da ilk solunum cihazlarını ürettik. Bu hafta odaklandığımız son ürün olan N95 maske makinesini de Tekirdağ’da üretmiş olduk. Artık aylık maske üretim kapasitesini daha fazla artırabileceğiz. Ayrıca odaklandığımız tüm ürünleri üretmekten büyük mutluluk duyuyorum."

UVC NEDİR?

Bu süreçte, Covid-19’un hava yoluyla bulaştığının bilim insanları tarafından teyit edilmesinden sonra, hava sterilizasyon cihazlarına ilgi artmıştı. Ultraviyole-C (UVC), ya da literatürdeki adı ile steril UV, 254 nanometre dalga boyunda ışıma yapan elektromanyetik bir ışık türü. Bu dalga boyunda ortamda bulunan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların RNA’ları parçalanıyor ve bu sayede kendini kopyalama özelliği kayboluyor.