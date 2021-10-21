Meslek liselerinden 418 milyon liralık katkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kuzene Filipinli Julia tuzağı Evlilik hayali kâbusa dönüştüKuzene Filipinli Julia tuzağı! Evlilik hayali kâbusa dönüştü#Filipiler
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor Yoğun bakımda yatanlar arasında...Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor! Yoğun bakımda yatanlar arasında...#Koronavirs
Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştuAkşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?#Seçim
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Trumptan aylar sonra flaş hamle... Tarih verdiTrump'tan aylar sonra flaş hamle... Tarih verdi!#Trump
Aşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldıAşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldı!#Kovid Aşısı
Aleynanın ölümünde yeni rapor Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadıAleyna'nın ölümünde yeni rapor! Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı#Aleyna Ağgül
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti Yüzücülerin Everest Dağını 15 saatte yüzdü34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti! 'Yüzücülerin Everest Dağı'nı 15 saatte yüzdü#Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Kimler evde bakım maaşı alacakKimler evde bakım maaşı alacak?#Bakım Ödemesi
Annesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildiAnnesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildi!#Zeynep Korel
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
HABERLEREğitim Haberleri

Meslek liselerinden 418 milyon liralık katkı

#Mahmut Özer#Meslek Lisesi#Okul
Meslek liselerinden 418 milyon liralık katkı

2021 yılı başından eylül ayı sonuna kadar meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı.

Haberin Devamı

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Salgın sürecinde uzun süre yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı” dedi ve şöyle devam etti:

PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR

“2021 yılında daha büyük bir artış hedefliyoruz, süreç planlandığı gibi ilerliyor. Üretim portföyünde ciddi değişiklik yapıldı. Artan üretim kapasitesini 2021 yılında mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz. 2021 yılının ilk dokuz ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin geçen ay da olduğu gibi yine İstanbul, Ankara ve İzmir oldu, bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının üretimlerinden İstanbul’da 53 milyon 686 bin, Ankara’da 40 milyon 720 bin ve İzmir’de 22 milyon 353 bin liralık gelir elde edildi. Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü oldu. 2021’de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Meslek Lisesi#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?

Aleyna Tilkiden büyük başarı

Aleyna Tilki'den büyük başarı

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...