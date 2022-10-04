Meslek liseleri eğitimin parlayan yıldızı oldu... Zincirin son halkası Demirören Medya Lisesi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı’na katıldı. Çalıştaya Bakan Özer’in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Planlama Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Dr. Savaş Yılmaz katıldı.



Çalıştayın açılış konuşmasında meslek liselerinin akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği bir yere dönüştüğünün altını çizen Bakan Özer şunları söyledi:

MESLEK LİSELERİMİZ YÜZDE 1’LİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLADI



“Madem biz özel sektöre insan kaynağı yetiştiriyoruz. O zaman özel sektörü eğitimin tüm süreçlerine dahil edelim. Özel sektör kaynak harcamadan, para harcamadan, yatırım yapmadan meslek liselerinin tüm eğitim süreçlerine katılsın istedik. Müfredatı birlikte güncelleyerek öğrencilerin işletmedeki eğitimlerini birlikte planlayalım istedik. Bir baktık aslında özel sektörün de yıllardan beri beklemiş olduğu iş birliğinin zemini bu. Ardından hızlı bir şekilde meslek liselerinde eğitim üyelerimizle tüm alanlarda sektörün en güçlü temsilcileriyle 4-5 alanı kapsayacak şekilde iş birlikleri kurduk.



Akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki lisesine döndüler. İlk kez ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Konya ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve en son kurduğumuz Demirören Medya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1’lik veya yüzde 1’e yakın birimlerde başarılı öğrencileri almaya başladık.





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Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin yüzde 15’i hazine payı olarak alınıyordu. Bunun yüzde 1’e düşürdük. 2021 yılında 200 milyon gelirle almıştık ,1 milyar 162 milyon lira gelirle kapattık. Öğrencilere üretime yaptıkları katkılardan dolayı 55 milyona yakın pay bıraktık. Öğrenciler okurken para kazanmaya başladı. Öğretmenlere de 112 milyona yakın pay bıraktık. Bu seneki hedefimizi Sayın Cumhurbaşkanı 1 buçuk milyar olarak açıkladı. Sekiz ayda elde ettiğimiz gelir 1 milyar 75 milyon. 1 buçuk milyar değil muhtemelen 2 milyara gideceğiz. Üretim kapasitesini artırırken aslında biz birden fazla amacı elde etmiş olduk. Okullar üretim yapan yerler, fabrikalar değil. Ama yaparak ve üreterek öğrenme en kalıcı öğrenme türü.İşte artık bir taraftan başarılı öğrenciler gelmeye başladı bir taraftan da yaparak ve üreterek öğrenme kapasitesi meslek liselerinde yaygınlaşmaya başladı. Ve aynı zamanda emek ve hakkaniyetle ilişkiyi çok erken yaşlarda kurmaya başladılar. Çünkü ceplerine para girmeye başladı. Kariyerlerini çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilme imkanına sahip olacaklar.

FEN LİSELERİYLE REKABET EDEBİLİR HALE GELDİLER



Altyapısı güçlü olan meslek lisesinde ilk defa AR-GE merkezi kurduk. Şu anda o sayı 55’e çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı son 10 yılda 29 tane ürünün tescilini almışken meslek liseleri bine yakın patent, faydalı model, marka tasarım tescili almaya başladık. Bu kapasiteyi diğer okullarımıza, bilim sanat merkezleriyle, fen liseleri, imam hatip liseleriyle oluşturmaya başladık. 2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 tane ürünün tescilini almakken 8 bin 300’e çıktık. Milli Eğitim Bakanlığı meslek liseleri yurt dışına ihracat artmaya başladı. En son İstanbul'da İSO'yla birlikte yürütmüş olduğunuz bir lise kağıt havlu üretti. Fransa'ya ihracat tır uğurlaması yaptık. Ama güzel olan şey şuydu. Meslek lisesi sadece o kağıt havluyu üretmiyordu. Aynı zamanda kağıt havluyu üreten makineyi de onlar üretmişti.Meslek liseleri artık inovatif çalışmalar yapıyor, yurt dışına ihracat yapıyor. Projelerin içerisine TEKNOFEST'te en fazla katılan okul türü meslek liselerimiz oldu. Geliştirdikleri projeler de artık fen liseleriyle rekabet edilebilir hale geldiler.





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1 MİLYONU AŞKIN GENÇ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİYLE BULUŞACAK



Mesleki eğitimin kilit ifadesi sektörü ve oraya gidecek genci aynı anda memnun eden bir mekanizma oluşturmaktı. 25 Aralık 2021’de tüm Türkiye'deki çırak kalfa sayısı 160 bindi. Bugün 821 bin. Yıl sonu hedefimiz ne? Bir milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturmak. Ben inanıyorum ki kasım ayında 1 milyona ulaşacağız ve aralık ayında 1 milyonu geçeceğiz. Mesleki eğitim merkezleri, özellikle küçük, orta ölçekli işletmeler için en bam teli olan, onların tüm dertlerinin devası olan bir meslek eğitim türü.



İnşallah bu yılın sonundaki bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin mesleki eğitim, üretim ve istihdam çevrimi çok daha güçlü bir şekilde çıkmış olacak. Artık meslek liselerinde de mesleki eğitim merkezlerini de güçlendirdiğimiz zaman meslek liselerinde artık daha çok üst becerilere hitap eden yapay zeka, otomasyon, robotik, kodlama gibi onların çok daha yoğun bir şekilde kendisinin yer bulduğu ve becerilerin de sürekli güncellenebildiği bir mekanizmaya doğru evrileceğiz.”





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MÜSİAD’A MESLEK LİSESİ AÇMAMIZ LAZIM



Bakan Özer ardından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya seslenerek “Kıymetli MÜSİAD genel başkanım. Burada böyle güzel bir binamız var. Bu binada örnek bir meslek lisesi açmamız lazım. Yüzde 1’lik başarı biriminden de öğrenci alan bir okul türünde denememiz lazım. Yani hem yapmamız lazım hem rapor hazırlamamız lazım. Sadece raporu hazırlarsak eksik kalırız. Bu Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı’nın ülkemizdeki mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesinde değerli katkılara sahip olmasını diliyorum” dedi.

24 MİLYON YARDIMCI KAYNAK DAHA DAĞITACAĞIZ



İstanbul programı kapsamında Eyüpsultan’da Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ekim ayı içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynağı daha dağıtacağız. 4 milyon yardımcı kaynağı da Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’müz dağıtacak. Dolayısıyla ilk kez dağıtılan ücretsiz kitaplardan daha fazla olan toplam 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli bir adım” dedi.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılına girerek bu eğitim öğretim yılına çok daha hazırlıklı girmek için yapılan çalışmalara dikkat çeken Bakan Özer şunları söyledi:

YENİ EĞİTİM ÖRETİM YILINA ÇOK HAZIRLIKLI BAŞLADIK



“Çok kıymetli bir gönül eri olan, bu ülkenin kültüründen kopmadan, değerlerinden kopmadan güzel olması için hayatını hiçe sayan, gece gündüz demeden çalışan ve çok erken yaşta kaybetmiş olduğumuz Muhsin Yazıcıoğlu’na Allah'tan rahmet diliyorum, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülke nasıl geçmişte güzel insanlar yetiştirmişse hala güzel insanlar yetiştiriyor. Muhsin Yazıcıoğlu gibi güzel insanlar yetiştirmeye devam ediyor.





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Bildiğiniz gibi 12 Eylül tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladık. Ama bu defa çok daha hazırlıklı bir şekilde başladık. 17 Haziran’da 2021-2022 eğitim öğretim yılı bittikten bir hafta sonra İstanbul'da bir sonraki eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başladı. İstedik ki 2023’e Cumhuriyet’in 100’üncü yılına girerken eğitim öğretimimizle ilgili küçük problemlerin artık konuşulmadığı, gündem olmadığı, her türlü hazırlığın yapıldığı bir eğitim, öğretim yılı olsun. Bunun için ilk olarak son 19 yılda eğitim ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yapılan sosyal politikaların bir gereği olan ve sayısı 153 milyon olan ücretsiz kitapları tüm okullarımızda hazır hale getirdik. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı 3 buçuk milyara ulaştı. Ve bu sene ilk defa yıllardan beri eğitim sistemimizde kronik bir problemini çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı devasa bir adım attı. 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar değerli velilerimizin çocuklarının ilave bir yardımcı kaynak almasına gerek kalmadan 136 milyon yardımcı kaynağı tüm okullarımızda hazır ettik.

TOPLAMDA 160 MİLYON YARDIMCI KAYNAK



Ekim ayı içerisinde yani bu ay içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynağı daha dağıtacağız. 4 milyon yardımcı kaynağı da temel eğitim genel müdürlüğümüz dağıtacak. Dolayısıyla ilk kez dağıtılan ücretsiz kitaplardan daha fazla 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli bir adım. Yıllardan beri temizlikle ilgili okullarımızın temizliğiyle ilgili ciddi problemler vardı. Çalışma Bakanlığımızın destekleriyle her zaman ama biraz gecikmeli bir şekilde temizlik elemanı istihdamı yapıyorduk. Bu defa ilk kez okullar açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik elemanı tüm Türkiye'de çalışmaya başladı.

KAYIT İÇİN BAĞIŞ KONUSUNDA GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERİYORUZ



Okullara ilk defa bütçe göndererek istedik ki artık milletin gündeminde ya okula kayıt yaptırmak istiyorsan bağış yapman gerekir, okulun ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayamıyor algısını yerle bir edelim istedik. Son 19 yılda bu kadar devasa yatırımlar yapan ve her yıl en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı’na veren bir hükümetin okulların ihtiyacını karşılayamaması mümkün mü? İşte onun için ilk kez tüm okullarımıza temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını kendilerini giderebilecek şekilde yaklaşık 4 milyar TL'lik bütçe gönderdik. Şu ana kadar okulların bu bütçeden kullandığı miktar 2 buçuk milyar.





Okullarımızın hesaplarında 1 milyar 400 milyon TL hala kullanmayı bekliyor. Elbette bazı iddialar bazı okullardan geliyor. Ama bakanlık olarak derhal üzerine gidip gerekli incelemeleri yapıyoruz. Bu kadar devasa bir sistemde mutlaka bazı çok kısmi problemler olabilir ama bakanlık gerekli hassasiyeti göstererek tüm sorunların üzerine gidip çocuklarınızın çok daha güzel ortamlarda eğitim almaları, öğretmenlerimizin çok daha huzurlu ortamlarda eğitim vermeleri, okul yöneticilerimizin çok daha güvenli, sağlıklı ortamlarda çalışabilmeleri için bakanlarımızın tüm bürokratlarıyla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, il milli eğitim müdürlerimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ



Yine eğitim öğretime hazırlık için Türkiye'nin dört bir köşesinde 4 bin 506 tane okulumuzun büyük onarımını tamamladık. Köylerdeki atıl duran köy okullarını aktif hale getirmek için bin 700’e yakın köy okulunu köy yaşam merkezlerine dönüştürerek vatandaşlarımızın çocukları ve kendileri için aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak hizmete geçirdik. Velhasıl bu eğitim öğretim yılında çok kapsamlı bir şekilde tüm arkadaşlarımız sahada olacak şekilde ve 2023’e Cumhuriyetin 100’üncü yılına çok yakışır bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

HAYIRSEVERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM



Muhsin Yazıcı İlkokulu'nun yapılmasında emeği geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Bu ülke o kadar güzel ülke ki... Herkes en ufak bir şey yaptığı zaman her tarafta isminin geçmesini ister. Ama bu ülke bu kadar yatırımları yaptığı halde görünmek istemeyen güzel insanların ülkesidir.”