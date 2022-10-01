Demirören Medya Mesleki Teknik Lisesi’ni bakan örnek gösterdi

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kütahya ziyareti kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Özer, Demirören Medya ile kurulan işbirliğine değinerek şöyle konuştu: “Yaptığımız 2 tane kritik dokunuş oldu. Birinci dokunuş, madem özel sektöre eleman yetiştiriyoruz ve özel sektör mesleki eğitim yükünü omuzlarına almıyor. O zaman özel sektörü eğitimin içine dahil edelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim, öğrencilerin beceri eğitimlerini beraber planlayalım.

‘ÖNCELİK İSTİHDAM’

Ama bir şeyi isteyelim. İstihdamda öncelik. Bu adımın bir anda sektörün de uzun yıllardan beri beklediği bir adım olduğu ortaya çıktı. Hızla eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörün en güçlü temsilcileriyle işbirliği yaptık. TOBB, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, denizcilik odaları. Özellikle savunma sanayide ASELSAN ile çok önemli işbirlikleri yaptık. Konya ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. En son Demirören Medya ile kurduğumuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 0.12’lik dilimlerle öğrenci aldı. İstanbul Fen Lisesi’ne giden öğrencinin aldığı puandan daha yüksek puanla, öğrenci meslek lisesine gitti.”