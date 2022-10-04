Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi! 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' mesajıyla duyurdu

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.