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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi! 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' mesajıyla duyurdu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ömer Çelik#AK Parti
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın grup konuşmasına çevrildi Herkesi ekran başına bekliyoruz mesajıyla duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 08:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çelik mesajında "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını duyurdu.

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

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HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ömer Çelik#AK Parti

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