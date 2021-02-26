MEB 10’uncu sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

MEB, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel kaynak destekleriyle öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda öğrencilerin ve öğretmenlerin ‘eba.gov.tr’ adresindeki sayfasında erişime açılan kitap setinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinden 980 etkinlik bulunuyor. Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünya gibi Türkiye'nin de COVID-19 salgını dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadığını belirtti. Selçuk, “Bu nedenle öğrencilerde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimler sürekli ilave destek kaynakları oluşturdu. Mart ayı içerisinde de 11 ve 12’nci sınıflar için beceri temelli etkinlikler setini yayımlayacağız. Süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”