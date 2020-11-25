Matematiği sevdirecek proje

'Hayatın İçinde Matematik' gençlere matematiği sevdirmeyi ve farklı yönlerini öğretmeyi hedefliyor. Projeden, ilk etapta lise öğrencileri yararlanabilecek. Balcı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fikriye Balcı ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Fikriye Balcı şöyle konuştu:

“Mehmet Balcı matematiğin daha iyi anlaşılması, güzelliklerinin görülmesi ve öğrencileri tarafından sevilmesi için çok çalıştı. Mehmet Balcı ‘Matematik sadece sayılar, denklemler ya da problem değildir. Matematik doğanın dengesi, varoluşun sebebidir. Önemli olan ona doğru açıdan bakmak ve gizli bahçesini keşfedebilmektir’ derdi. Bizler de bu gizli bahçenin kapılarını gençlerimize açmak istiyoruz. Matematiğin uçsuz bucaksız dünyasında birlikte, keyifle yolculuk edelim. Projemiz kapsamında matematiğin sihirli dünyasında buluşarak, merak edilen her sorunun cevabını birlikte keşfedelim. Matematik öğretmenlerimizle hazırlanan birbirinden heyecanlı, birbirinden keyifli videolar ve canlı derslerle yıl boyunca beraber olacağız.

SİLİVRİ PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Bu bölgede lise çağında olan öğrenci gençlerimizle matematiğin şifrelerine doğru ilk yolculuğumuz, Ocak 2021’de başlayacak. Sonraki süreçte ise farklı bölgelerden öğrencilerle ve nihayetinde ülkemizin her köşesinden lise öğrencilerimizle yolumuza devam ediyor olacağız’.’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ise şunları söyledi:

“Projemiz kapsamında, lise öğrencileri, hayatımızdaki kusursuz düzenin temelini oluşturan matematiği ücretsiz ve online dersler ile severek öğrenecek. Proje kapsamında ilk amacımız öğrencilere matematik sevgisini kazandırmak. Bunun yanı sıra, yenilikçi öğretme yöntemlerini kullanarak öğrencilere matematiğin hayatımızdaki en temel ders olduğunun bilincini de kazandırmak istiyoruz.”