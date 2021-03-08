Mart ayı LGS örnek soruları yayımlandı

MEB, bu yılki ilk örnek soru paketini 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak’ta, üçüncü soru paketi ise 4 Şubat’ta 8’inci sınıf öğrencileri için yayımlamıştı. Ünitelerin işleniş zamanına göre yayımlanan mart ayı örnek sorulara ‘http://odsgm.meb.gov.tr/’ adresinden erişilebiliyor.

Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarıyla ilgili merkezi sınava yönelik sunulan dördüncü soru paketi ile paylaşılan soru sayısı 1000'i geçti. Mart ayı örnek sorularıyla bugüne kadar 1015 örnek soru, 8’inci sınıf öğrencilerinin erişimine açıldı. Merkezi sınava yönelik 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.