Liseliler hayallerini tasarlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile gerçekleştirilen ve herkese açık çevrimiçi içeriklere sahip proje, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak yaratıcı bir şekilde problem çözmesini amaçlıyor. Proje kapsamında hazırlanan ücretsiz çevrimiçi ders videoları ile öğrenci ve öğretmenler donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme konularında temel bilgilere ulaşırken geleceğin teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri de kazanabilecek.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

'Hayalini Tasarlayanlar' projesi kapsamında hazırlanan çevrimiçi ders videoları; Elektroniğin Temelleri ve Arduino ile Programlama, Algoritmik Düşünme ve Python ile Programlama, Proje Yönetimi, Tasarım İlkeleri ve Üç Boyutlu Tasarım konularını kapsıyor. Her biri başlangıç seviyesinde olan ve en az üç saatlik eğitim içeren videolar Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişim imkanını artırmayı ve gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirerek içinde yaşadıkları çevreye ait sorunlara çözümler üretmelerini hedefliyor.

'ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLECEK'

Açılan çevrimiçi ders portalının önemine vurgu yapan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şöyle konuştu:

“Sabancı Vakfı olarak, 46 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyor ve bu kapsamda gençlerin eğitim ile güçlenmesinin oldukça önemli bir role sahip olduğunu düşünüyoruz. 2018 yılından beri destek verdiğimiz ‘Hayalini Tasarlayanlar’ projesi kapsamında, içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde öğrencilerin eğitimine ve kişisel gelişimlerine destek olacak bir çevrimiçi ders portalının açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki tüm öğrencilerin bu portaldan yararlanarak donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme konularında kendilerini geliştireceklerine gönülden inanıyorum."