Lise yolunda yeni dönemeç

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılan başvuruların tamamlanmasıyla fotoğraflı sınav giriş belgeleri 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren kendilerine ulaşan sınav giriş belgelerini mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini bulundurmak zorunda.

İKİ OTURUMDA OLACAK

Sınav iki oturumdan oluşuyor. Sınav günü birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için 80 dakika süreleri olacak.

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Birinci oturum 20 Türkçe, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi ve 10 yabancı dil, ikinci oturum 20 matematik ve 20 fen bilimleri sorusundan oluşacak. Alt testlere ait ham puanlar, testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SORU İTİRAZ SÜRECİ

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için başvuranların 30 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırması gerekiyor. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/faksla ve e-posta yoluyla gönderilmeden yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.

MEB’DEN MESAJ

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından velilere gönderilen mesajda “Sayın veli, 8. sınıf öğrencinizin Merkezi Sınav (LGS) Başvurusu, Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu gereği Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır. Başvuru bilgilerinizi e-Okul.meb.gov.tr adresinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yaparak kontrol edebilirsiniz” denildi.

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ÖZEL OKUL KAYIT TAKVİMİ

Sınavla öğrenci alan yabancı okullar için kayıt süreci, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenecek taban puanlarla başlayacak. Birinci ön kayıt dönemi 30 Haziran, 1, 2 ve 3 Temmuz’da yapılacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri açıklanacak. Kesin kayıtlar 4 Temmuz’da yapılacak. 12.30’da asil liste açıklanırken, 13.30’da yedek liste açıklanacak. Kayıt işlemi 21.00’e kadar sürecek. Boş kontenjan olması durumunda serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Serbest kayıtlar 5, 6, 7 ve 8 Temmuz’da olacak.