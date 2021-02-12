‘LGS’de sorular kısa, çözümleri kolay olacak’

'Ziya Öğretmen’le Veli Buluşmaları' kapsamında gerçekleşen toplantının konukları bu kez anneler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Youtube kanalından canlı yayınlanan buluşmada sağlık çalışanı bir veli söz aldı. 8’inci sınıfa giden çocuğu olduğunu dile getiren anne, uzaktan eğitimde ders sürelerinin yüz yüze eğitime göre daha kısa olduğunu, bu sebeple müfredatın sıkıştığını ifade etti. “Sınavlarda sorulacak sorularda bu durum göz önünde bulundurulacak mı?” diye sordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ölçme değerlendirmeye ilgili, eğitim psikolojisiyle ilgili danıştığımız bilim insanları var. Onlarla belli dönemlerde toplanıyoruz. Yüzlerce araştırma yaptırdık. Çocuklarımızın durumunu da izliyoruz” dedi. Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

'DAHA KISA VE KOLAY SORULAR'

“Bu sene geçen senekine göre daha kısa soruların olduğu ve çocuklarımızın belli konularda daha kolay çözebilecekleri soruları hazırlamak noktasında çalışmalarımız var. Şundan emin oldun çocuklarımızın bir kısmı ısrarla konuların hiç azaltılmaması konusunda beklentiye sahip. Çünkü biz çok çalıştık ve fark belli olsun diyen çocuklarımız ve velilerimiz var.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZAMAN ALIR

Uzaktan eğitimde bir ders 10 dakika sürüyorsa bu yüz yüze eğitimde kırk dakika demektir. Yani yüz yüze eğitim zaman alır. Çocuklar bir şey söyler, silgisini getirir, kalem düşer, dışarı çıkmak ister. Sınıfın içinde kaybedilen zamanlar vardır. Tüm bunları düşündüğümüzde hafta sonunda biliyorsunuz 8’inci sınıflar için soru çözümü ve konu anlatımıyla ilgi özel oturumlarımız var. Hafta içinde ayrı hocalarımız var. Canlı derste kendi hocaları var. Bunun dışında internette başka kaynaklar var. O kadar çok kaynak var ki aslında. Ben bu öğretmenden anlamadım başka öğretmenden dinlemek istiyorum diyebilir ya da pekiştirmek istiyorum diyebilir.

TÜM ÇOCUKLAR AYNI KOŞULLARDA

Hiç endişesini yükseltmesine izin vermeyin. Burada bütün çocuklar aynı koşullarda. Çok acil bir durum olduğunda biz gereken değişime zaten hazırız. Biz dedik oldu diye hiçbir kararımız yok. Şartlar değişirse gereken değişikliği yaparız. Hiç gocunmayız. Eğer kararın gerekçesi ortadan kalktıysa hiç çekinmeden değiştiririz."