LGS’de geri sayım

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınav başvuruları 4-14 Nisan’da yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okullar, bu tarihten itibaren giriş belgelerini mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği bilgiye göre, oturumlar, süreler, soru sayıları ve ders dağılımlarında değişiklik yok.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN’DA

5 Haziran’da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek. Sonuçlar, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

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Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise sınavla ilgili olarak öğrencilere, genel tekrara başlamaları tavsiyesi verdi.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL KILAVUZ

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı. Bakan Özer, “Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’ ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili’ ile düzenleyerek erişime sunduk” diye konuştu.

OTOMATİK BAŞVURU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında tüm 8’inci sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak” dedi.

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ÖĞRETMENLERE ARA TATiL ONLINE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100’de katıldığı programda ise öğretmenlerin 11-15 Nisan tarihlerindeki ara tatilde seminer için okula gitme zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Bakan Mahmut Özer, “11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler” dedi.