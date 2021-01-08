LGS süreciyle ilgili çalışmalar başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilgili ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. LGS kapsamında 81 ilde, merkezi sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirme için okul kontenjanlarını belirleme ve kayıt bölgelerini güncelleme çalışmalarının başlatıldığı toplantıda, süreç ile iyileştirme yapılabilecek alanlar değerlendirildi. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı. LGS kapsamında merkezi sınav, 6 Haziran'da yapılacak.