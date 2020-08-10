LGS sonuçları açıklandı

Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yerleştirme süreci başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Sınavla alan okulların yüzde 99 doluluk oranında olduğunu açıklayan Özer, yerleştirmelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk kez bu ölçekte bu koşullarda sınav yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'da yapılan sınavı sorunsuz ve başarı ile tamamladı. 81 ilde tüm yöneticiler süreci başarılı bir şekilde yönettiler. 2019'da olduğu gibi 2020'de de hiçbir soru iptali olmadı. Yerleştirme sonuçlarını ayrıntılı bir rapor ile açıkladık. Sınavlı okul kapasitesinde yüzde 50’nin üzerindeki kapasite artışına rağmen sınavlı okullar yüzde 99.32 oranında doldu. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liseleri yüzde 100 oranında dolarken Anadolu imam hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 99.8 ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 92'Sİ TERCİH ETTİKLERİ İLK ÜÇ LİSEYE YERLEŞTİ

2019 yılında sınavsız yerel yerleştirme kapsamında liselere yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91 iken, öğrenci sayısındaki ciddi artışa rağmen 2020 yılında bu oran yüzde 92’ye yükseldi. Bu oran, yerleşen öğrencilerin memnuniyetlerinin arttığını göstermesi bakımından oldukça önemli bir gösterge. Bu orandaki yükseklik aynı zamanda MEB’in süreci tüm zorluklara rağmen ne kadar başarılı bir şekilde yürüttüğünü gösteriyor.

İLK ÜÇ TERCİHİNE YERLEŞME ORANI YÜKSELDİ

2019 sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 52’si birinci tercihlerine yerleşmişlerdi. 2020 yılında ise bu oran yüzde 49 olarak gerçekleşti. Öğrenci sayısındaki ciddi artış göz önüne alındığında kısmi düşüşe rağmen sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısının birinci tercihlerindeki liselere yerleşebildikleri görülüyor. Anadolu liselerine 2019 yılında yerleşen öğrencilerin yüzde 99’u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu Lisesine yerleşirken 2020 yılında da bu oran yine yüzde 99 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde Anadolu imam hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 87’si ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşirken 2020 yılında bu oranın yüzde 87.26’e yükseldiği görüldü.

BİRİNCİ TERCİHİNE MESLEK LİSESİ YAZANLARIN ORANI YÜZDE 43

Bu kapsamda en yüksek iyileşme mesleki teknik eğitimde gerçekleşmiştir. 2019 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 41’i birinci tercihlerindeki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşirken bu oran 2020 yılında yüzde 43’e yükseldi. Yine 2019 yılında mesleki eğitime yerleşen öğrencilerin yüzde 79’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşirken bu oran 2020 yılında yüzde 82’ye yükseldi. Ayrıca, mesleki eğitime sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı."

BAKAN SELÇUK: HOŞGELDİNİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada liseye başlayan öğrencilere 'Hoşgeldiniz' dedi. Bakanın mesajı şöyle:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum. #liseyehoşgeldiniz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 10, 2020