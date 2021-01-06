LGS ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışmanın ocak ayı örnek soruları da yayımlandı. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Bu yılki ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020’da 8’inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bu soru paketlerinde şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru yer aldı.

Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Örnek sorular, 6 Haziran’da gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

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