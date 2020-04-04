LGS kontenjanı yüzde 50 arttı

HATIRLARSINIZ son iki yıl birçok ilde sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi olmadığı için MEB eleştiriliyordu. Özellikle veliler çocukları fen liselerini kazanamadığında illerinde sınavla öğrenci alacak Anadolu lisesinin bulunmaması nedeniyle tercihlerinde zorlandıklarından şikâyet ediyorlardı. MEB bu yıl 81 ilin tamamında sınavla öğrenci alacak en az birer Anadolu lisesi belirledi. Bakan Yardımcısı Özer, 2020 yılında sınavlı okulların tüm illerde adil dağılımını sağlamayı ve erişimini kolaylaştırmayı önemsedikleri için böyle bir adımı attıklarını söyledi.

*En çok merak edilen konulardan biri de kuşkusuz sınavlı okulların dağılımıydı. Bunu da sordum. En fazla artış Anadolu liselerinde olmuş. 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 69’luk bir artışla sınavlı Anadolu liseleri kapasitesi 71 bin 494’e çıkartılmış.

*MEB, mesleki eğitime özel bir önem veriyor. Bunu kılavuza da yansıtmış. Son bir yılda sektörlerle güçlü iş birlikleri kuran mesleki ve teknik Anadolu liseleri de sınavlı okul kapsamına alınmış. Bu nedenle de sınavlı okul kapasitesinde ikinci büyük artış meslek liselerinde oldu. Sınavlı meslek liselerinde 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 62’lik bir artış sağlanmış.

*Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler liselerinde de yaklaşık yüzde 35 artış olmuş. Anadolu İmam Hatip Liselerinde de 2019 yılına göre sınavlı okul kapasitesinde yüzde 45’lik bir artış var.

Tabloya bakınca 213 bin kontenjanlı sınavlı okulun yaklaşık yüzde 61’ini Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu liseleri oluşturuyor. Böylece tüm lise türlerine yönelik bir dağılım hedeflendiği görülüyor. MEB Bakan Yardımcısı Özer, 2019 yılında da bu liselerin toplam sınavlı kontenjanının aynı oranda olduğunu, dolayısıyla 2020 yılında bu oranın korunmasına özen gösterdiklerini özellikle belirtiyor.

OTOMATİK BAŞVURU

MEB, koronavirüs pandemisi sürecinde başvuru sürecinin yaratacağı kargaşaya da önlem alarak bu sene 8’inci sınıfların tamamının LGS’ye otomatik olarak kaydedileceğini açıklamıştı. Bu durumda okul müdürleri de kayıt onayı vermek zorunda olmayacaklar. Bakan yardımcısı Özer, bu konuda da öğrenci ve velileri rahatlatmak istediklerini ve bu şekilde bir adımı attıklarının altını çizerek, “Bu zorlu günlerin doğası gereği tüm öğrencilerimizin LGS başvurularını otomatik yapıyoruz. Amacımız, hiçbir öğrencinin mağdur olmaması. Ancak, kaydın otomatik yapılması, sınava girmenin zorunlu olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, tüm öğrencilerimizi sınavsız yerleştirebilecek kapasiteyi oluşturduk. Dolayısıyla öğrencilerimiz isterlerse bu sınava girebilirler. Sadece bu yıl onların sınava kayıt telaşı yaşamasını istemedik” diyor.

LGS'DE ÖĞRENCİYE KOLAYLIK

Velilerin en çok merak ettiği soruların başında LGS’de bir değişiklik olup olmadığı geliyor. MEB, 2019 yılına göre LGS’de sistemsel hiçbir değişikliğe gitmedi. Sınavın derslere göre soru dağılımında ve sürelerde de bir değişiklik yok. Sadece koronavirüs pandemisi nedeniyle öğrencilere bir kolaylık sağlandı. 2019 yılındaki sınavda 8’inci sınıfın tüm müfredatı ve kazanımları sınava dâhilken bu yıl sadece 8’inci sınıfın birinci dönemini kapsayan müfredat ve kazanımlarından soru sorulacak.

YETER Kİ ÖĞRETMEK İSTE: BRAVO MELİKE ÖĞRETMEN

MELİKE Büyük Dinçer, 12 yıllık Türkçe öğretmeni. Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu’nda görev yapıyor. Kendisinin de biri ortopedik, biri görme engelli iki çocuğu var. Sabahları önce çocuklarıyla birlikte EBA’da dersi izliyor, öğleden sonra da daha önce ders verdiği 3 ayrı sınıfın öğrencilerine ders anlatıyor. Bölgedeki bazı meslektaşları ile dayanışma halinde çocuklara nasıl ulaşabilecekleri konusunda kafa yoruyor.

DAHA İYİ ANLIYORDUM

Bir gün ders anlatırken öğrencilerinden biri, “Öğretmenim derste tablo çizerek anlatıyordunuz, daha iyi anlıyordum” dediğinde Melike öğretmen pratik çözümü hemen buluyor. Bilgisayarı yere koyuyor, verzalit mutfak masasını tahta yapıyor, eline aldığı kalemle masanın üstüne tabloları çizerek anlatmaya başlıyor. Öğrencilerinin gözündeki ışığı görünce, buna devam ediyor. Melike öğretmen, öğrencilerini özlediğini, onları gördükçe duygulandığını ağlayarak şöyle anlatıyor:

UMUT IŞIĞI OLSUN

“Bu geçici bir süreç. Haftada üç gün ders veriyorum. Dersi anlatırken öğrencilerim de ben de duygusallaşıyoruz. Birbirimizi çok özledik. İçinde yaşadığımız dönem nedeniyle umutsuzluğa kapılanlar oldu. Tek amacım konu tekrar etmek, uzaktan eğitim vazifesini yerine getirmek değil. Onlara rehberlik etmek, gözlerinin içine bakıp, yüzlerini güldürmek istiyorum. Benim çocuklarım da hassas, biri ortopedi, diğeri görme engelli. Öğrencilerimin daha pozitif olması için çabalıyorum. Benim yaptığım çalışma herkese bir fikir versin. Evimizde tahta yoksa, çözümü var. Bu ortam ve şartlarda çocuklar için bir umut ve ışık olsun diye pozitif olmaya çabalıyorum. Derslerde tabloları yaptıktan sonra ıslak mendille siliyoruz, bir ara çıkmaz diye tereddüt ettim, ama çıktı.”

TBMM BAŞKANI TEBRİK ETTİ

MELİKE öğretmeni TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tebrik etti. Şentop, sosyal medya hesabından, “Türkçe öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike öğretmenin şahsında fedakâr öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da Dinçer’in fotoğrafını paylaşıp “Ben bu ülkeye, bu ruha hayranım” mesajı yazdı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da, “Bütün yorgunluğumuzu alan, umutlarımıza heyecan katan, sevgi yüklü kocaman bir kare...” dedi.