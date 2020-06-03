LGS için 1280 soruluk yeni destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlık sürecinde hem örnek sorular hem de çalışma sorularıyla kaynak desteğine devam ediyor. 8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan’da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs’ta, 1000 soruluk mayıs ayı ikinci destek paketi 22 Mayıs’ta yayımlanmıştı. 1280 sorudan oluşan Haziran ayı çalışma soruları destek paketi ise sınav öncesinde yayımlanan son paket olarak erişime açıldı. 'Çalışma Soruları Destek Paketi'ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün //odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

BAKAN SELÇUK: TOPLAM 3 BİN 796 SORU ERİŞİMDE

Eğitimin bütün aşamalarında olduğu gibi sınava hazırlık sürecinde de tüm çocuklara fırsat adaleti sunabilmek için çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Önceliğimizin öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulamıştık. Hazırlık sürecinde gençlerimizin moral ve motivasyonlarını yükselterek, sınav günü sürprizlerle karşılaşmayacakları ve yabancılık hissi yaşamayacakları bir atmosferi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayda bir kez yayımladığımız ‘Örnek Soru Kitapçığı’nı 2 kez yayımlamaya başladık. “Çalışma Soruları Destek Paketi’nin de dördüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 3 bin 796 soruluk bir kaynağı erişime açtık” dedi.

LGS ÇALIŞMA SORULARI DESTEK PAKETİNİN SONUNCUSU

Destek paketlerinin hazırlık sürecinde, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli çalışan ve öğretmenlerin büyük emek verdiğini belirten Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle bu pakette Afyon, Ardahan, Aksaray, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kilis, Manisa, Mersin, Nevşehir, Nigde, Samsun, Tekirdağ, Tokat Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız ile Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanları önemli katkı sağladılar. Emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, katkı sağlayan Ölçme Değerlendirme Merkezlerine, Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanlarına öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınav için son kez LGS çalışma soruları destek paketi yayımlandığını, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ikinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik çalışma soruları destek paketlerinin yayımlanmaya devam edileceğini söyledi.