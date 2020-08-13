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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

KPSS tercih sonuçları açıklandı

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KPSS tercih sonuçları açıklandı
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Binlerce kamu adayını ilgilendiren KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için “2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları”nın açıklandığını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 adaylarının bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
“23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

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