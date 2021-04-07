Kodlama dersini müfredata eklendi

Arel Üniversitesi, CS50 kodlama dersini müfredata ekledi. Kodluyoruz ile yapılan iş birliğiyle İstanbul Arel Üniversitesi, Bilgisayar Bilimlerine Giriş dersinde kodlama tarihinin en iyisi olarak nitelendirilen CS50 dersi verilecek. Kodluyoruz CEO’su Gülcan Yayla, bu iş birliğinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

KODLUYORUZ’ UN YOLCULUĞU

Amerika’da yüksek lisans yaptığı dönemde değişik kodlama eğitim programlarıyla tanışan Yayla, Kodluyoruz’ un ilk adımlarının da o döneme kadar uzandığını belirtti. Yayla: “Amerika’da eğitimim bittikten sonra ülkeme dönüp, eğitimle alakalı bazı sorunları çözmek istiyordum. Düşündüğüm şey şuydu; ülkenin genç nüfusu çok yüksek, çok akıllı ve eğitimli bir nüfus ama iş yok. Üniversite mezunu olup, işsiz kalan nüfus sayısında dünyada 1’inci sırada Hindistan, 7’inci sırada Türkiye var. Bir yandan şirketlere baktığımızda yazılımcı açığı vardı. Şunu düşündük; üniversite eğitimi, sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor, bir boşluk var. Bu konuya odaklandığımızda Amerika’daki değişik kodlama eğitimi modelleriyle tanışmış ve görüşmüştüm. Görüşmemizde bir sürü gencin hayatına dokunduklarını, ücretsiz eğitimler verdiklerini ve sonrasında şirketlere yerleştirip, şirketlerden ücret aldıklarını gördüm. Olması gereken buydu çünkü en kolay şey insanlara eğitim verip, onların paralarını almak olurdu. Öylesi bir durumda ise eğitimin ücretini ödeyemeyecek bir sürü genci kaybediyorsunuz. Biz de Türkiye’ de böyle bir model başlattık. Bu alanda çok istekli, ‘elini kirletmiş’ 30 kişiyi bir sınıfa toplayarak, sektörde çalışan yazılımcılar tarafından şirketlerin ihtiyaçlarına göre yetiştiriyor ve onları işe yerleştiriyoruz” dedi.

“YAZILIMCILARIN YÜZDE 17’Sİ KADIN”

Sektördeki yazılımcıların yüzde 17’sinin kadın olduğunu hatırlatan Yayla, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

“Bu çok ciddi bir sorun! Günümüzde artık birçok meslek algoritma bilgisini istiyor. Bundan 5-6 yıl sonra siz ister doktor olun, ister gazeteci algoritma bilmek zorunda kalacaksınız. En azından nasıl çalıştığını bilmek zorundasınız. Bunun yanı sıra teknoloji alanındaki işler, insanlara çok ciddi kazançlar sağlıyor. Bu duruma bir de iyi kazanç sağlanan işlere erkeklerin girdiğini ekleyin. Bu gelir eşitsizliğinin daha çok açıklaması demektir. Kadınların ekonomide geri kalması inanılmaz bir verimsizlik. Sizin nüfusunuzun yarısını oluşturan bir popülasyon var ve her şeyde geriler. Bu durumun tüm dinamikleri bozacağını bildiğimizden bizler bilerek, isteyerek kadınlara öncelik veriyoruz”

İŞSİZSE BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ

Kodlama eğitimlerine katılacak adayları seçerken yüzde 90-95’lik bir kesimi elemek zorunda kaldıklarını söyleyen Yayla:

“İnsanları iki ay gibi kısa sürede Junior Yazılımcı olarak bir işe yerleştirmeye çalıştığımız için ne istediklerini bilmelerini istiyoruz ve bu işi araştırmış, bir şeyler yapmış insanların katılmasını hedefliyoruz. Başvuran insanlara bir form gönderiyoruz ve istedikleri eğitimi seçmelerini istiyoruz. Sonrasında algoritma ve kodlama testini geçmesi gerekiyor ve son olarak da mülakata alıyoruz. Mülakatta adayın motivasyonunu ölçmeye çalışıyoruz. Gerçekten işe girmeye mi ihtiyacı var yoksa bir sertifikam daha olsun diye mi başvuruyor? İş bulmaya ihtiyacı olan adaylara öncelik veriyoruz” diyerek başvuracak adayların potansiyelinin olması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyanın en iyi dersini Türkçeleştirdik

Kodlama eğitimlerine katılamayan öğrenciler için ücretsiz ve çevrimiçi eğitimler sağlamaya çalıştıklarını belirten Yayla:

“Bu hedef doğrultusunda Harvard Üniversitesi’nin CS50 dersini Türkçeleştirdik ve Patika.dev internet sitesini yayın hayatına geçirdik. Yazılıma girmek istiyorum ama nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum sorularıyla çok karşılaşıyorduk. Düşündüğünüzde bu sorulara hak vermemek elde değildi ve bizlerde düşündük. CS50 dersi herkese açıktı, milyonlar alıyordu ama dil engeli vardı. David hocaya ulaştık ve biz bu dersi Türkçe ’ye çevirmek istiyoruz dedik. Kendisi böyle bir durumda çok sevineceğini söyledi ve biz 5 farklı ülkede yaşayan 80 kişilik gönüllü bir ekiple hem altyazılı hem de dublajlı olarak izleyebileceğiniz üzere çevirdik. İsterseniz tek başınıza, isterseniz de grup halinde dersi alabilirsiniz. Türkçeleştirme işlemi bittikten sonra Azerbaycanlı arkadaşlarım bana ulaşarak, “bu çok iyi oldu, bunu bizim ülkede de istiyoruz” dedikler ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlı insanlarla Azerbaycan diline de çevirdik. Bugüne kadar 32 bin kişinin derse kayıt oldu. Dersi alanlar arasında 9 yaşındaki bir çocuk da var, hemşirelik okuyan da” dedi.

AREL ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAKLIK

İstanbul Arel Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz işbirliğini duyurmaktan gurur duyduğunu söyleyen Yayla:

“Türkçeye çevirdiğimiz Harvard Üniversitesi’nin efsanevi CS50X dersi ‘CS50xKodluyoruz’ olarak ilk defa İstanbul Arel Üniversitesi’nin müfredatına kredili ders olarak girdi. İstanbul Arel Üniversitesi ile başlattığımız kredili ders sistemi, İstanbul Üniversitesi’nin de İktisat Fakültesi müfredatına Bilgisayar Bilimlerine Giriş dersinde CS50’yi kullanacaklar ve bu mükemmel bir haber” dedi.

AREL ÜNİVERSİTESİ İLE YOLLAR NASIL KESİŞTİ?

Arel Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kotan Türkden’ in kendilerine ulaşmasıyla yollarının kesiştiğini söyleyen Yayla

“Görüşmeden sonra üniversitenin hızla adım attı ve dersi müfredatına aldı. Öğrencilerin dersi almasını izleyeceğiz. Nasıl ilerlediklerini raporlayıp, desteğe ihtiyacı olan öğrencileri destekleyeceğiz” dedi.

GELECEK GELDİ Mİ?

Yıllarca duyduğumuz ‘yazılımcılık geleceğin mesleği’ söylemleri üzerine de açıklamalarda bulunan Yayla

“Yazılımcılık artısı olan bir meslek çünkü kendinizi iyi yetiştirdiyseniz işsiz kalma şansınız yok. Pandemi döneminde bile teknoloji şirketleri büyümesini sürdürdü ama bu mesleği yapacaksanız kendinizi sürekli yenilemeli ve güncel tutmalısınız. Eğer öğrendiklerim bana yetmez diyorsanız tüm dünya önünüze açılıyor” dedi.