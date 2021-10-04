Kış çayı nasıl demlenir? Kış çayları ne kadar süre demlenmeli?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Musleraya tepki Karar sonrası...Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Muslera'ya tepki! Karar sonrası...#Galatasaray
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç Gustavonun golü sonrası...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Gustavo'nun golü sonrası...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)#Çaykur Rizespor
En yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecekEn yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecek#Gürcistan
Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştıBakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı#Koronavirüs
Önce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdikÖnce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Terimden Rizede flaş açıklamalar G.Saray budurTerim'den Rize'de flaş açıklamalar! 'G.Saray budur'#Galatasaray
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Alkışlanacak hareketVali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Alkışlanacak hareket#Beşiktaş Kaymakamı
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)#Fenerbahçe
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Usta oyuncuya veda Öldüğünü kabul edemiyorumUsta oyuncuya veda! 'Öldüğünü kabul edemiyorum'#İlhan Daner
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kış çayı nasıl demlenir? Kış çayları ne kadar süre demlenmeli?

#Kış Çayı#Çay#Bitki
Kış çayı nasıl demlenir Kış çayları ne kadar süre demlenmeli

Birçok farklı bitki ve baharattan oluşan kış çayı, tam bir şifa deposu olarak bilinmektedir. Kış çayını diğer bitki çaylarından farklı kılan özelliği, içeriğinde birçok bitkiyi barındırmasıdır. Kış çayının nasıl demlendiğini öğrenebilir ve rahatlıkla demleyebilirsiniz. Peki, kış çayı nasıl demlenir? Kış çayları ne kadar süre demlenmeli sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberin Devamı

Kış aylarında tüketilen kış çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Belli aralıklar ile içilen kış çayı, hastalıkların önüne geçmektedir. Doğal bir ağrı kesici olan kış çayı, kas ve kemik ağrılarına iyi gelmektedir. Nefes darlığına fayda sağladığından, astım hastalarına kış çayı önerilmektedir. Rahatlatıcı bir etkisi olduğundan, stresle baş etmenin en etkili yoludur.

 Kış Çayı Nasıl Demlenir?

 Diğer tüm bitki çaylarında kullanılan demleme yöntemi, kış çayında da kullanılmaktadır. Demleme işlemine geçerken malzemeler ayrı bir kapta karıştırılmaktadır. Her bir su bardağı için bir tatlı kaşığı kış çayı kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak limon veya bal da eklenebilmektedir. Demlemesi gerçekleştirilen kış çayı, 5-10 dakika süre ile bekletilmektedir.

 Kış çayını demlerken bir tatlı kaşığı zencefil, narçiçeği, kuşburnu, hibiskus, havlıcan, tarçın, 2-3 tane karanfil kullanılmaktadır. Tercihe bağlı olarak süzüldükten sonra kış çayı içilebilmektedir. Anadolu'da eski bir gelenek olan kış çayı, farklı malzemeler ile yapılabilmektedir. Ağız tadına uygun olan kış çayının içimi son derece kolay olmaktadır.

Haberin Devamı

 Geleneksel tarifler arasında yer alan kış çayı, lohusa döneminde kadınlara özel olarak hazırlanmaktadır. Baharatsı özelliklere sahip kış çayını demlerken, odayı hoş bir koku sarmaktadır. Farklı demleme yöntemlerine sahip olan kış çayını, kolay ve pratik bir şekilde hazırlamak mümkündür. Yemek öncesi veya yemek sonrası tercih edilen kış çayı, hazım problemlerini gidermektedir.

 Zorlu kış mevsiminde enfeksiyondan kurtulmasını sağlayan kış çayı, zahmetsiz bir şekilde hazırlanmaktadır. İçeriğinde nane gibi bitkilerin bulunmasından dolayı fazla kaynatılmamaktadır. Kış çayı içmenin özel bir zamanı olmamakla birlikte sabah, öğle veya akşam içilebilmektedir. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan kış çayının kalori miktarı sıfırdır.

 Kış Çayları Ne Kadar Süre Demlenmeli?

 Kış aylarında soğukların yoğun olması ile birlikte insanların bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Bedensel ve fiziksel anlamda olumlu etki yapan kış çayı, lezzet anlayışları farklı olan kişiler tarafından farklı yöntemler ile demlenmektedir. Meyve veya bitki ağırlıklı tüketilebilen kış çayı malzemeleri, her yerde bulunmaktadır.

 Demlenen kış çayı en fazla 15 dakika kaynatılmaktadır. Tarçın ve karanfil eklenmesi durumunda, kaynayana kadar ateşte kalması gerekmektedir. Diğer bitkilerin etkisini azalttığından, ıhlamur kış çayında tercih edilmemektedir. Güne enerjik bir şekilde başlamayı kolaylaştıran kış çayı, farklı tatlarıyla ilgi odağındadır. Damak tadına uygun bir şekilde kış çayına aroma katmak mümkündür. Keyifli bir deneyim vaat eden kış çayı, alternatif olarak cam demlik ile demlenebilmektedir.

Haberin Devamı

 Kış çayının aşırı bir şekilde demlenme süresi olması durumunda, acı bir tat alma durumu olabilmektedir. Doğru demleme tekniği ile yapılan kış çayı, ilaç etkisine sahiptir. Kış çayının içeriğinde bulunan bitki ve meyveler sabit değildir. Aktarlardan alınan bitki ve baharatlar ile farklı kış çayları demlenebilmektedir.

 İçim amacına göre kış çayı tok veya aç karna tercih edilebilmektedir. Tok tutması amacı ile içilen kış çayı aç karna içilirken, tansiyon hastaları kış çayını tok karna içmektedir. Metabolizmayı artırıcı etkiye sahip olan kış çayı, düzenli olarak kullanıldığında ödem attırmaktadır. Kilo problemi yaşayan kişiler kış çayı içerken bal veya şeker kullanmamalıdır. Yeterli ve dengeli bir diyet ile birlikte kış çayı tercih edilebilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kış Çayı#Çay#Bitki