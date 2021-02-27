KeÃ§ilerini otlatÄ±rken canlÄ± derse giriyor

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â€‹Ä°lÃ§e merkezine 30 kilometre uzaklÄ±ktaki kÄ±rsal Canbaz Mahallesi'nin GÃ¼zelbeyli mevkisinde yaÅŸayan Esranur Acarca, pandemi nedeniyle okullarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ iple Ã§ekiyor. OkullarÄ±n kapalÄ± olmasÄ± nedeniyle evde ailesine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in de elinden gelen gayreti gÃ¶steren Acarca, besledikleri 20 keÃ§iyi kendisi otlatÄ±yor. Ã–ÄŸretmen olmak isteyen Esranur Acarca, bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in de keÃ§ilerini otlatÄ±rken babasÄ±nÄ±n cep telefonu ile canlÄ± derslere katÄ±lÄ±yor.

Ã–ÄžRETMEN OLMAK Ä°STÄ°YOR

OkumayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini, okulunu, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ve Ã¶ÄŸretmenlerini Ã§ok Ã¶zlediÄŸini belirten Esranur Acarca, "Hem burada canlÄ± derslere giriyorum hem de aileme katkÄ± olmasÄ± iÃ§in keÃ§ilerimizi gÃ¼dÃ¼yorum. CanlÄ± derslere internet Ã¼zerinden giriyorum, eve gidince kitaplarÄ±mdan tekrar ediyorum. Hedefim, ana sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸretmeni olmak" dedi.

Ä°LÃ‡E MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M MÃœDÃœRÃœ TABLET GÃ–NDERDÄ°

Esranur'un araziÂ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmenÂ derslere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan AndÄ±rÄ±n Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aykut TÃ¼rkmen, Åžehit Mustafa GÃ¶kÃ§eli Ã‡ok ProgramlÄ± Anadolu Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus GÃ¶kÃ§eli aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tablet gÃ¶nderdi. GÃ¶kÃ§eli, Esranur Acarca'nÄ±n ders Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi azmin kendilerini duygulandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–ÄŸrenci ve veli ziyaretlerimizde Ã¶ÄŸrencimizin hem ailesine katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in keÃ§ilerini otlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de canlÄ± derslere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim, bu durumu Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z Aykut TÃ¼rkmen Beyâ€™e ilettiÄŸim zaman Ã§ok duygulandÄ±k, Ã¶ÄŸrencimize bir tablet hediye edelim diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k, ben de Ã¶ÄŸrencimize takdim ettim,Â artÄ±k canlÄ± derslerine daha iyi girebilecek, eÄŸitimin zor olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daÄŸda- taÅŸta bile olsa yapÄ±labileceÄŸini bize gÃ¶sterdi, kendisine teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

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