Kaynakçılık için sanayi eğitim işbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde sanayinin ihtiyacı olan kaynakçıların eğitimi için beş mükemmeliyet merkezi kurma kararı alındı. Son iki yılda mesleki eğitimde çok boyutlu adımlar atarak önemli bir dönüşüm sağlayan MEB, buna bir yenisini daha ekledi.

Milli Eğitim Bakan Yarımcısı Mahmut Özer başkanlığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcileri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Fatih Leblebici ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda, kaynakçılık eğitimindeki sorunlar ve istihdamda yaşanan sıkıntılar konuşuldu. Toplantı sonrasında İstanbul'da kaynakçılık mesleki eğitimi üzerine beş mükemmeliyet merkezi kurulması kararı alındı. MEB, kaynakçılık mükemmeliyet merkezlerinin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 10 milyon lira ödenek desteği sağladı.

‘KAYNAKÇILIĞI TERCİH EDEN LİSELİYE BURS, MEZUNA İŞ İMKÂNI’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimi güçlendirmenin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti. Son iki yılda mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusunda çok önemli mesafe alındığını söyleyen Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Otomotiv, denizcilik, ulaşım, enerji, uçak ve havacılık ve savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda kaynakçılık çok büyük ihtiyaç. İyi bir eğitime sahip insan kaynağı ürün ve üretim kalitesini arttıracak bu da ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak. Gelinen noktada mesleki eğitimde tematik alanlarda açılımlar yapmak için yeni bir adım attık. Bu bağlamda ilk adım olarak kaynakçılık alanını seçtik. Kaynakçılık alanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekte iş dünyamızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimiz ile ilgili İstanbul Sanayi Odamızla çok verimli bir toplantı yaptık. İstanbul'da kaynakçılık alanında iş gücü piyasasında sorunu çözecek ve kaynakçılık alanında teknolojik gelişimleri göz önüne alan altyapısı güçlü 5 mükemmeliyet merkezi kurma kararı aldık. Seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kuracağımız mükemmeliyet merkezleri kaynakçılığın tüm alanlarını kapsayan ve son teknoloji cihazları içeren altyapıya sahip olacak. Bu kapsamda 10 milyon lira ödenek tahsisini hemen yaptık. Kısa sürede altyapıyı mükemmel hale getireceğiz. Burada görevli tüm öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri İSO desteği ile süreklilik kazanacak. Ayrıca müfredatı da birlikte güncelleyeceğiz. İSO ayrıca öğrencilerin bu alanı tercih etmesi durumunda öğrencilere burs verecek ve mezunların istihdamında da öncelik sağlayacak. Mükemmeliyet merkezleri sayesinde Türkiye'nin kaynakçılık alanında ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik projeler hayata geçirilecek. Atılan yeni adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sürece verdikleri destekler için İSO'nun Başkan ve yetkilileriyle sektör temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da MEB ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtti. İstanbul'da mesleki eğitimi güçlendirmek ve iş gücü piyasasının insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere MEB ile çok başarılı bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Bahçıvan ise şunları söyledi:

"Kaynakçılık alanında insan kaynağını istenen düzeyde karşılama noktasında üyelerimizden gelen talepleri bakanlığımızla değerlendirme imkânı bulduk. Tüm temsilcilerimiz yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Çözüme yönelik atılacak adımları da toplantıda birlikte belirledik. Bakanlığımızla kaynakçılık alanında kurulacak beş mükemmeliyet merkeziyle bu konudaki sorunların çözümüne yönelik önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. İSO olarak tüm imkânlarımızla belirlenen mükemmeliyet merkezlerimizi destekleyeceğiz. Atılan bu yeni adımla MEB ile işbirliğimizi yeni bir aşamaya taşımış ve tematik işbirliğinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Kısa sürede de önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, bakanlık yetkililerine, meslek komitesi temsilcilerimize ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum."