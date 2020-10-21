‘Kantinler açılsa da kahvaltıyı evde yapın’

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sevgili velilerimiz, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin lütfen. Bunun öneminin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, çocuklarımızın bağışıklıkları için çok daha önemli."

Sevgili Velilerimiz,

Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 21, 2020