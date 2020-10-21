‘Kantinler açılsa da kahvaltıyı evde yapın’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin evde kahvaltı yapmasına özen gösterilmesi için anne babalara çağrı yaptı. Hafta başından itibaren okul kantinlerinin açıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, yine de çocukların evden kahvaltı yapmadan çıkmamalarını önerdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Sevgili velilerimiz, sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin lütfen. Bunun öneminin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, çocuklarımızın bağışıklıkları için çok daha önemli."
Sevgili Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 21, 2020
Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.
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