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İştira ne demek, ne anlama gelir? İştira kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İştira#Nedir
İştira ne demek, ne anlama gelir İştira kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Gayrimenkul ile ilgili bir anlamı olması ile beraber iştira sözcüğü merak edilen kelimeler içerisinde yer alır. Özellikle birçok değişik sözleşme ya da yazılı kaynakta karşı karşıya kalınan bir sözcüktür. Peki iştira ne demek, ne anlama gelir? İştira kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine detayları derledik.

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Emlak sektörü üzerinden kullanılan bir kelime olarak iştira sözcüğü öne çıkmaktadır. Özellikle alım satımları ile ilgili bir anlama sahiptir. Bu anlamı üzerinden birçok farklı kaynakta karşılaşılan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda bu kelimenin ne anlama geldiği de internet üzerinden pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

 İştira Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Herhangi bir gayrimenkulün belirli bir bedel ve süre içerisinde, mal sahibinden satılık alınma hakkı iştira olarak bilinmektedir. Aynı zamanda genel anlamıyla alım hakkı şeklinde de ifade edildiğini söylemek mümkün. Özellikle emlak ile beraber gayrimenkul üzerinden kullanılan bir kelime olarak ifade edilir. Taşımış olduğu bu anlam kapsamında tek başına birer cümle içerisinde kullanabilir.

İştira Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit iştira kelimesi, bir gayrimenkulün bedel ve süre içerisinde mal sahibinden alınması olarak anlatmak mümkün. Aynı zamanda o gayrimenkulün alımı hakkı olarak da anlatılmaktadır. Bütün değişik taşınmazlar adına bu anlamı üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer alır.

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#TDK#İştira#Nedir

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