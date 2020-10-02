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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yüz yüze eğitime katılım yüzde 74

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İstanbul'da yüz yüze eğitime katılım yüzde 74
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bu yıl birinci sınıfa kayıtlı öğrencilerin yüzde 74'ünün yüz yüze eğitim gördüğünü söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ttwitter'dan öğrencilerle bir araya geldiği bir video paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da bu yıl birinci sınıfa kayıtlı 245 bin 351 öğrencimizin yüzde 74'ü sınıflarında yüz yüze eğitim görüyor. Bütün öğrencilerimizin eğitimlerine okullarında devam edecekleri günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Öte yandan İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze bağlı tüm resmi ve özel okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız 233 bin 2 iken bu yıl 245 bin 351 olarak gerçekleşti. Okula kaydı yapılan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin yüzde 74’ü olan 181 bin 559 öğrencimiz, ‘Okula Uyum Haftası’ kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katıldı. İstanbul’da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulöncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217 bin 770 iken bu yıl 113 bin 193 oldu” denildi.

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