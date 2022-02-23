İlkbahar nasıl yazılır? İlkbahar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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İlkbahar kelimesi bir mevsim ismi olmanın yanı sıra sık kullanılan kelimelerden biri olarak da biliniyor. Bu kelimenin doğru yazım şekli ilkbahar olarak belirtiliyor. İlkbahar kelimesi bitişik yazılmaktadır. Ayrı olarak yazılışı yanlış yazım olarak değerlendirilmektedir.

İlkbahar Nasıl Yazılır?

İlkbahar kelimesinin en doğru yazım şekli ilkbahar olarak ifade ediliyor. Bunun dışındaki yazılışları yanlış yazım olarak kabul ediliyor. İlkbahar bir mevsim ismidir. Yazılışı ilkbahar olarak bildirilmektedir. Bitişik yazılmalıdır. Ayrı yazılışı yanlış olarak bilinmektedir.

İlkbahar Kelimesi TDK'ye Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

İlkbahar kelimesi TDK verilerine göre bitişik yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin TDK'ye göre doğru yazım şekli ilkbahar olarak bildirilmektedir. Ayrı olarak yazılması yanlış kabul edilmektedir. İlkbahar bir mevsim ismi olmakla beraber yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu yüzden kelimenin kullanımında yazım hatası yapılmaması gerekir. İlkbahar kelimesinin TDK'ye göre bitişik yazılması gerekir. Doğru yazılışı ilkbahar şeklindedir.