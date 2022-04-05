İlk ve ortaöğretim burs sınav başvuruları 21 Nisan’da başlıyor

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’a göre; 4 Eylül’de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

SINAVDA FARKLILIK YOK

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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SONUÇLAR 23 EYLÜL’DE

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınacak. Sınav 4 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak. Sınav sonuçları, 23 Eylül’de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.