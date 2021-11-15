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Halk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Halkın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Halk#Nedir
Halk kelimesinin eş anlamlısı nedir Halkın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Halk kelimesi günlük yaşamda en çok bilinen ve kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda bu kelimenin kullanılabilecek farklı eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükleri ile beraber daha zengin bir şekilde kullanılabilir. Peki, Halk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Halkın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenler.

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Herhangi bir ülke içerisinde yaşayan topluluğu ve insanları gösteren kelime halk olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda eski dönemden günümüze ulaşmış değişik eş anlamlı sözcükleri ile de ifade edilir. Böylece arka arkaya gelen cümleler karmaşa yaşanmadan daha etkili bir şekilde değerlendirme imkanı tanır.

 Halk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Halk kelimesine karşılık olarak birden fazla eş anlamlı sözcük ön plana çıkmaktadır.

 - Ahali

 - Kamu

 - Topluluk

 Özellikle yukarıda verilen kelimeler eş anlamlı olarak doğrudan karşılık vermektedir. Bu sayede taşımış olduğu aynı anlam ile beraber amacı göre değişik yerlerde kullanmak mümkün.

 Halkın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit halk kelimesinin eş anlamlı karşılığı ahali, kamu ya da topluluk sözcükleri olarak öne çıkar. Özellikle ahali ve kamu kelimelerin daha fazla değerlendirildiğini söylemek gerekir.

 ‘’Ey ahali duydunuz mu neler olmuş?’’

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 ‘’Bu konuda yapılan her şey kamu yararına olmalıdır.’’

 Yukarıda verilen cümlelerde olduğu gibi eş anlamlı olarak halk kelimesine karşılık şekilde değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda taşımış olduğu anlam ile beraber tek başına da değişik yerlerde kullanılabilir.

 

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#TDK#Halk#Nedir

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