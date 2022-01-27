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Geri dönüşümle 16 bin 361 okula yeni kütüphane

#Geri Dönüşüm#Kütüphane#Okul
Geri dönüşümle 16 bin 361 okula yeni kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yaptı. Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Okullar arası imkân farklarını azaltmak için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini iki ayda tamamladık. Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca, okullarımızda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu proje ile birleştirerek ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane var. 33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada.”

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#Geri Dönüşüm#Kütüphane#Okul

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